Samsung Galaxy A73 5G ufficiale: caratteristiche principali

Samsung Galaxy A73 5G ufficiale a livello Globale: queste sono le sue principali caratteristiche hardware. Disponibilità a partire da fine aprile, prezzo ancora da definire.

Insieme al Galaxy A53 5G, quest’ultimo già disponibile in prevendita in Italia, Samsung ha annunciato pure il suo fratello maggiore il Galaxy A73 5G.

Sulla carta questo A73 5G dovrebbe rappresentare il meglio dei Galaxy A di quest’anno, salvo un nuovo prodotto proprio a fine 2022.

Samsung Galaxy A73 5G: le principali caratteristiche hardware

Display e Design

Il design del A73 5G riprende quello classico dei Galaxy A 2021 di fascia medio e alta.

Troviamo infatti il classico forellino in alto al centro al display per la fotocamera anteriore, e il modulo fotografico rettangolare (con bordi arrotondati in alto a sinistra sulla scocca posteriore.

Lo smartphone ha dimensioni pari a 163.7 x 76.1 x 7.6 mm per un peso complessivo di 181 grammi.

La scocca è certificata IP67, quindi è resistente all’acqua e alla sporcizia in generale.

Samsung commercializzerà lo smartphone nei colori Grigio, verde menta e bianco.

Il display è un unità Super Amoled da 6.7 pollici di diagonale, risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Non è specificata la protezione frontale, ma sarà molto probabilmente un Gorilla Glass 5.

Sotto il display è presente pure lo scanner per le impronte digitali.

Processore e memoria

Il Galaxy A73 5G monta un chipset Octa-Core, di cui non sappiamo però il modello: potrebbe essere l’Exynos 1280 con processo produttivo a 5nm.

Al chipset vengono abbinati 6/8GB di ram e 128/256GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 1TB

Multimedialità

Il modulo fotografico sulla scocca posteriore presenta quattro fotocamere:

Sensore principale da 108 MP, f/1.8, (grandangolo), PDAF, OIS

Ultra grandangolare da 12 MP, f/2.2

5 MP, f/2.4, (macro)

5 MP, f/2.4, (profondità)

La fotocamera anteriore per selfie è invece un sensore da 32 MP, f/2,2, 26 mm.

Lo smartphone è in grado di registrare video in formato 4K a 30 fps.

Sulla carta, non viene ancora specificato, il telefono ha gli altoparlanti stereo ma non dovrebbe essere presente il jack da 3.5mm.

Connettività

A livello di connettività troviamo:

5G

LTE

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (2.4G+5GHz)

Bluetooth 5.1

Chipset NFC

Porta USB Type C

Batteria e ricarica

Il Galaxy A73 5G monta una batteria interna da 5000 mAh che dovrebbe prevedere la ricarica rapida via cavo fino a 25W.

Nella scatola di vendita non dovrebbe esserci il caricabatteria.

Sistema operativo e aggiornamenti

Come sistema operativo troviamo nativamente Android 12 con interfaccia ONE UI 4.1, quindi la più recente disponibile al momento

Samsung promette per questo smartphone quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo (arriva fino ad Android 16) e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Prezzo e disponibilità in Italia del Galaxy A73 5G

Sfortunatamente Samsung non ha dichiarato ancora il prezzo di vendita di questo smartphone.

Sappiamo che la commercializzazione inizierà a livello globale, quindi anche in Italia, a partire dal 22 aprile 2022.