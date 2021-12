Samsung Galaxy A73: svelati i dettagli del successore del Galaxy A72

Ecco dettagli più chiari sulle caratteristiche tecniche/hardware del prossimo Samsung Galaxy A73 il diretto successore dell’attuale Galaxy A72: ecco cosa sappiamo adesso.

Non molto tempo fa sul web si erano diffuse le prime immagini render concettuali dello smartphone di fascia media Galaxy A73, dispositivo che è in linea di successione del Galaxy A72.

Samsung Galaxy A73 in mostra in alcune immagini render 3D: questo il successore del Galaxy A72?

Oggi nuove informazioni hanno permesso all’informatore OnLeaks di generare un vero video render 3D che ci mostra come dovrebbe essere il prossimo A73 a 360 gradi.

Da quello che è trapelato sembra che il successore del Galaxy A72 utilizzerà un display AMOLED FullHD+ da 6.7 pollici di diagonale, con in alto al centro il tipico forellino per la camera selfie.

L’informatore afferma che il pannello supporterà la frequenza di aggiornamento a 90Hz e non a 120Hz come alcune voci di corridoio avevamo affermato in passato.

Lato fotocamere si solo che il dispositivo dovrebbe avere una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 108MP.

Questo A73 rimarrà ancorato alla fascia media del mercato 5G perché utilizzerà probabilmente sempre uno Snapdragon 750G affiancato con 6/8GB di ram e fino a 128GB di memoria interna.

Non si sa se ci saranno versioni con più memoria interna.

La batteria sarà abbastanza importante: un unità da 5000 mAh che dovrebbe supportare la ricarica rapida via cavo fino a 33W.

Primi segnali che Samsung nel 2022 abbandonerà sulla gamme Galaxy A la comunissima ricarica rapida a 15-25W.

Il telefono sarà probabilmente spesso sui 7.6 mm (9.3 mm nella zona fotocamere), avrà una scocca in plastica ma si prevede la certificazione IP67 (resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale).

Quanto potrebbe costare il Galaxy A73 nei mercati internazionali? Il presunto prezzo

Secondo l’informatore il prezzo di listino in India dovrebbe essere pari a 32.999 Rupie Indiane, che fanno al cambio attuale circa 390 euro.

Si prevede che Samsung presenti lo smartphone entro la fine di dicembre 2021 e inizi la sua commercializzazione da gennaio 2022 nei colori bianco, oro.

Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter