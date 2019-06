Samsung Galaxy A80, A70, A50, A40 adesso supportano Google Arcore

Samsung Galaxy A80, A70, A50 e A40 (e altri Galaxy A non venduti in Italia) ottengono il pieno supporto alla tecnologia Google Arcore per la realtà aumentata.

Buone notizie per molti possessori di un nuovo Samsung Galaxy A 2019, dato che proprio oggi molti di questi dispositivi hanno ottenuto la certificazione da parte di Google Arcore.

Per chi non lo sapesse, Google Arcore è la tecnologia-software utilizzata sui dispositivi mobili come gli smartphone per implementare la realtà aumentata su quest’ultimi quando si utilizza la fotocamera posteriore o anteriore.

Per poter sfruttare queste funzionalità è sufficiente installare l’applicazione gratuita che trovate sul Google Play Store.

Ovviamente il vostro smartphone deve essere presente nella lista ufficiale per non causare problemi di compatibilità.

Google Arcore adesso è supportato sul Samsung Galaxy A80, Galaxy A70, Galaxy A50, Galaxy A40 (e altri)

A partire da oggi chi ha acquistato in Italia un Samsung Galaxy A80, Galaxy A70, Galaxy A50 e Galaxy A40 potrà sfruttare tutte le caratteristiche della realtà aumentata fornita da questo software.

Nella lista vengono inclusi anche i Samsung Galaxy A30 e Galaxy A60 che al momento non sono commercializzati ufficialmente nel nostro paese.

C’è da sottolineare che pure il tablet Galaxy Tab S5e ha ricevuto la certificazione.

Con Google Arcore installato sullo smartphone, gli utenti saranno in grado di utilizzare più applicazioni e giochi in grado di rilevare e comprendere l’ambiente circostante, e interagire con le informazioni.

Vi consigliamo quindi di provarlo fin da subito per capirne le funzionalità e per divertivi con i videogames di ultima generazione.