Samsung Galaxy A80 in arrivo la nuova patch di luglio: le novità

Samsung ha iniziato a rilasciare un aggiornamento firmware per il Galaxy A80 che arriverà i primi di agosto in Italia: ecco le principali novità.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy A80 SM-A805F che molto presto in Italia sarà disponibile un nuovo aggiornamento firmware.

Samsung Galaxy A80 nuovo aggiornamento in arrivo: ecco le novità

Il firmware in questione ha seriale A805FXXU2ASG7 e ovviamente si basa ancora sul sistema operativo Android Pie 9.0.

Da quello che possiamo leggere dal Change-log ufficiale (grazie ai primi feedback di utenti stranieri), il nuovo aggiornamento apporterà anche una novità per la fotocamera.

Dato che il Galaxy A80 dispone di una fotocamera rotante, l’azienda coreana ha deciso di sfruttare al meglio questa peculiarità aggiungendo l’opzione di poter sfruttare l’autofocus in modalità “Selfie”.

In questo modo gli utenti potranno regolare la messa a fuoco del sensore principale da 48MP e dei sensori secondari (8MP ultra-wide + ToF HQVGA) per scattare foto selfie di qualità superiore.

Oltre alla novità dell’autofocus per gli scatti Selfie, il firmware installa le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di luglio 2019.

Per chi non lo sapesse, le patch di luglio 2019 risolvono 10 vulnerabilità ritenute di livello critico, altre 10 vulnerabilità di livello alto: la più pericolosa riguardava il frame work media dove un malintenzionato poteva far penetrare un codice malevolo per compromettere il dispositivo.

Oltre alle patch di Google, la stessa Samsung ha risolto 13 vulnerabilità che ha individuato sul proprio software e interfaccia One UI.

Tra le più importanti risolte una falla nella Galleria e una nel pannello rapido: quest’ultima poteva far attivare o disattivare il bluetooth bypassando la schermata di blocco.

L’aggiornamento in questione sarà disponibile nei prossimi giorni in Italia tramite la classica modalità OTA (over the air) e avrà un peso di circa 414 megabyte.

Vi invitiamo quindi di controllare il centro aggiornamenti del vostro Galaxy A80 per essere sicuri di ricevere il nuovo software il prima possibile.