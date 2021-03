Samsung Galaxy A80 si aggiorna ad Android 11 con ONE UI 3.1 in Europa

Il Samsung Galaxy A80 sta ricevendo in quest’ultime ore l’aggiornamento alla versione software Android 11 con interfaccia ONE UI 3.1 in Europa: i dettagli.

Samsung sta continuando ad aggiornare molti smartphone della gamma Galaxy A alla versione Android 11, ed oggi primi feedback affermano che tocca al Galaxy A80.

Samsung Galaxy A80 iniziato il rilascio di Android 11 con ONE UI 3.1 in Europa: ecco i dettagli

Lo smartphone infatti sta iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento firmware, seriale A805FXXU5DUC7, scaricabile tramite la classica modalità OTA (Over the air).

Il firmware al momento diffusione in Francia aggiorna il sistema operativo dalla versione Android 10 alla versione Android 11 con interfaccia personalizzata ONE UI 3.1.

Oltre al passaggio all’ultima versione del sistema operativo mobile di Google, vengono installate pure le patch di sicurezza relative al mese di marzo 2021.

Sulla carta questo è il secondo e ultimo aggiornamento del sistema operativo per il Galaxy A80 considerato che lo smartphone, annunciato a metà 2019, uscì con Android 9.0 Pie.

Sfortunatamente non sappiamo quando effettivamente il dispositivo sarà aggiornato in Italia: potrebbero volerci ancora diversi giorni prima che il telefono riceva la notifica automatica.

Al momento quindi non possiamo far altro che consigliarvi di tener sotto controllo manualmente il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di aggiornare vi consigliamo di:

Effettuare un backup completo o almeno dei dati più importanti salvati nella memoria del telefono; Liberare spazio nella memoria interna dello smartphone per almeno 3-5GB; Iniziare la procedura di installazione del nuovo software solamente se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

