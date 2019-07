Samsung Galaxy A80 ufficiale in Italia: prezzo e colori disponibili

Samsung ha iniziato la commercializzazione ufficiale in Europa (e anche in Italia) del suo nuovo Galaxy A80, lo smartphone con la fotocamera flip rotante: prezzo e colori disponibili.

Annunciato qualche settimana fa alla fine anche lo smartphone con tripla fotocamera rotante, il Samsung Galaxy A80, è disponibile ad essere acquistato in Italia.

Samsung Galaxy A80 arriva in Italia: ecco il prezzo di vendita e i colori disponibili

Al momento lo troviamo sul sito ufficiale dell’azienda coreana, ma molto probabilmente nei prossimi giorni sarà disponibile all’acquisto nei più famosi store della grande distribuzione italiana.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, quest’ultimo era previsto intorno ai 649 euro in Europa, ma ovviamente in Italia il costo d’acquisto è salito a causa di tasse e IVA elevata (rispetto alla media di altri paesi).

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy A80 è diventato in Italia pari a 679.90 euro, e riguarda l’unica versione disponibile ovvero quella con 128GB di memoria interna e 8GB di ram.

Potete acquistarlo nelle colorazioni Angel Gold, Phantom Black e Ghost White.

Per chi non conosce ancora il nuovo A80, può leggersi tutte le sue caratteristiche principali.

Chi invece vuole un riassunto breve, questi sono i suoi dettagli tecnici:

Display New Infinity da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel (senza bordi);

Tripla fotocamera rotante con sensore principale da 48MP, F2.0, sensore Grandangolare 8MP, F2.2 (123°) e sensore di profondità TOF 3D;

Chipset Snapdragon 730 (Octa-Core) con 8GB di ram e 128GB di rom;

Batteria interna da 3700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W;

Scanner per le impronte digitali sotto il display;

Dimensioni pari a 165.2 x 76.5 x 9.3 mm e un peso di 220 grammi.

Sistema operativo Android Pie 9.0 con interfaccia personalizzata Samsung One UI.

Fonte: Notizia ufficiale