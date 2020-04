Samsung Galaxy A9 2018 si aggiorna ad Android 10 in Italia: i dettagli

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 10 con interfaccia One Ui 2.0 per il Galaxy A9 2018 in Italia: ecco i dettagli sul firmware.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy A9 2018 SM-A920F no Brand, quindi non acquistato tramite operatore telefonico, che è disponibile l’atteso aggiornamento ad Android 10.

Samsung Galaxy A9 2018 si aggiorna ad Android 10: ecco i dettagli sul nuovo firmware da scaricare

Più nello specifico Samsung ha iniziato a rilasciare anche in Italia il firmware seriale A920FXXU3CTCD che è disponibile al download tramite la classica modalità OTA (over the air).

Potete scaricare il nuovo firmware utilizzando una connessione Wifi o sfruttando la banda 3G-4G del vostro A9 2018.

Oltre al passaggio dalla versione Android Pie 9.0 ad Android 10, vengono installate pure le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di marzo 2020.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica dell’aggiornamento, vi consigliamo di provare a controllare manualmente entrante in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica, prima di aggiornare è consigliabile effettuare un backup completo dei dati più importanti salvati sullo smartphone.

Ricordatevi anche di iniziare la procedura di installazione solamente se la batteria del vostro smartphone è pari o superiore al 50%.

L’aggiornamento ad Android 10 dovrebbe arrivare nelle prossime settimane anche per tutte le versioni brandizzate dei Galaxy A9 2018, i tempi d’aggiornamento cambieranno da operatore ad operatore.

