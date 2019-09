Samsung Galaxy A90 5G è ufficiale: le principali caratteristiche hardware

Samsung ha ufficializzato oggi in Corea del Sud il nuovo Galaxy A90 5G, che è di fatto lo smartphone 5G più economico dell’azienda coreana: i dettagli hardware.

Samsung ha aggiunto nel proprio portafoglio prodotti un nuovo smartphone con connettività nativa 5G: stiamo parlando del Galaxy A90 5G che segue il Galaxy S10 5G, il Galaxy Note 10 Plus 5G e il Galaxy Note 10 5G.

Di fatto, considerato che il modello fa parte della gamma Galaxy A 2019, questo smartphone sarà il più economico del lotto, anche se non è stato ancora ufficializzato il prezzo di vendita.

Samsung Galaxy A90 5G: le principali caratteristiche hardware

Il Galaxy A90 5G si presenta con un display Super Amoled Infinity U da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+.

Sotto il display è presente lo scanner per le impronte digitali, mentre nella tacca a goccia a forma di U viene posizionata la fotocamera anteriore selfie con sensore da 32MP.

Sulla scocca posteriore troviamo il comparto fotografico principale composto da tre distinti sensori: il primo, quello principale è da 48MP, c’è poi un sensore da 8MP ultra angolare e infine un sensore da 5MP per gli effetti di profondità.

Il comparto fotografico sfrutta diversi accorgimenti software come la modalità Super Steady, Scene Optimizer e Flaw Detector; la camera selfie gode di una modalità speciale chiamata fuoco live.

All’interno dello smartphone Samsung ha deciso di implementare il chipset Snapdragon 855 abbinato a 6 o 8GB di ram, e fino a 128GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 512GB (solo per la versione con 6GB di ram).

La scelta dello Snapdragon 855 è dovuta al fatto che il telefono sfrutta la tecnologia 5G.

Di fatto è la prima volta che Samsung implementa un chipset Top per un dispositivo considerato di fascia “Medio-alta” o “Alta” e non top di gamma.

Altra novità per un dispositivo Galaxy A 2019, è la presenza del supporto al Samsung Dex, funzionalità che fino ad oggi era esclusiva per la serie Galaxy S e Note.

Questo Galaxy A90 5G viene alimentato da una batteria interna da 4500 mAh che supporta una tecnologia di ricarica rapida per una potenza massima, via cavo, di 25W.

Il dispositivo ha dimensioni pari a 164.8 x 76.4 x 8.4 mm e un peso complessivo di 206 grammi.

Non sappiamo se Samsung commercializzerà questo smartphone anche in Europa: vedremo in futuro i dettagli in merito all’argomento.

Fonte: Notizia ufficiale