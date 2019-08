Samsung Galaxy A90 5G: ecco il design ufficiale (niente stravolgimenti)

Il prossimo Galaxy A50 5G, il terzo smartphone 5G di Samsung, avrà questo design abbastanza classico: l’immagine render ufficiale.

Dopo il lancio del suo primi due smartphone con connettività 5G, il Galaxy S10 5G e il Galaxy Note 10+ 5G, Samsung si accinge a lanciare un nuovo smartphone con questa tecnologia mobile.

Non farà parte degli smartphone top di gamma, ma occuperà la fascia alta del mercato e prenderà il nome di Galaxy A90 5G.

Sarà di fatto il dispositivo più costoso e sulla carta con la tecnologia più moderna tra tutti i dispositivi della gamma Galaxy A 2019.

Samsung Galaxy A90 5G: il design ufficiale rimane piuttosto classico

Oggi grazie ad una pubblicità ufficiale di Samsung abbiamo finalmente carpito quale sarà il design definitivo di questo Galaxy A90 5G.

Non ci sarà niente di particolarmente innovativo nell’estetica: quindi niente strani posti per le fotocamere, meccanismi a POP UP o altro.

Le immagini pubblicitarie infatti mostrano un classico design posteriore, in vetro presupponiamo, con tripla fotocamera posteriore posizionata in alto a sinistra.

Il pannello anteriore avrà una tacca a gocciola nella quale sarà posizionata la fotocamera anteriore per i selfie.

Alcuni dettagli hardware da recenti rumors

Dal punto di vista strettamente tecnico, precedenti rumors affermano che il modello A90 5G dovrebbe utilizzare un display Super Amoled da 6.7 pollici con risoluzione nativa FHD+

La tripla fotocamera posteriore dovrebbe essere composta da un sensore principale da 48MP, un sensore grandangolare da 8MP e un sensore da 5MP per gli effetti di profondità.

Una novità hardware interessante dovrebbe essere l’implementazione di una nuova tecnologia chiamata “Tilt OIS” per ottimizzare la stabilizzazione delle immagini.

Considerato che il Galaxy A90 5G utilizza la tecnologia mobile di ultima generazione, pare che nei mercati selezionati monterà il chipset Snapdragon 855 e avrà seriale aziendale SM-A908N.

Bisognerà capire se questo smartphone arriverà anche in Europa, e quindi anche in Italia, o sarà una prerogativa per l’Asia o i mercati nord americani.

