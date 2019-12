Samsung Galaxy aggiornamento Android 10 in Italia: la roadmap ufficiale!

Svelata la road-map ufficiale dell’aggiornamento ad Android 10 per tutti i Samsung Galaxy venduti in Italia: ecco gli smartphone e le date previste.

Finalmente Samsung ha rilasciato la propria road-map ufficiale per gli smartphone Galaxy che sono venduti in Italia, indicando la lista completa dei dispositivi aggiornabili ad Android 10 e in quale periodo di tempo.

Samsung Galaxy ecco la road-map ufficiale per l’Italia per l’aggiornamento Android 10 con One Ui 2.0

Sappiamo già che i Galaxy S10 sono già aggiornabili in Italia e che i Galaxy Note 10 saranno aggiornati a breve, e comunque entro la fine di dicembre 2019.

Questo viene confermato dalla roadmap ufficiale di Samsung che prevede questi smartphone con relative date.

Infatti da Dicembre 2019 saranno aggiornati alla One Ui 2.0 i:

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10+ 5G

Nel mese di gennaio 2020 otterranno il nuovo software i:

Galaxy S9

Galaxy S9+

Galaxy Note 9

A febbraio 2020 inizieranno ad essere aggiornati i dispositivi di fascia alta della serie Galaxy A:

Galaxy A70

Galaxy A80

Galaxy A90 5G

Bisognerà aspettare fino a marzo 2020 per una gran fetta di smartphone Galaxy un po’ meno recenti o più recenti di fascia medio-bassa, e per i Tablet top di gamma:

Galaxy A10

Galaxy A20e

Galaxy A30s

Galaxy A40

Galaxy A50

Galaxy A7

Galaxy A9

Galaxy A6

Galaxy A6+

Galaxy J4+

Galaxy J6

Galaxy XCover 4s

Galaxy Tab S6

Infine da luglio 2020 si aggiorneranno tutti i tablet di fascia media e ex top di gamma più recenti:

Galaxy Tab A 8.0″ 2019

Galaxy Tab A 10.1

Galaxy Tab A 10.5

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S4

Come potete vedere dalla lista sono esclusi ufficialmente i Galaxy S8, S8 Plus e i Galaxy Note 8 che rinarrano fermi ad Android Pie 9.0, ma continueranno a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza per almeno un altro anno.