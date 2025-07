Samsung Galaxy AI quali funzionalità rimarranno gratis per sempre?

Samsung ha confermato tramite un intervista ufficiale quali saranno le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale GALAXY AI che rimarranno sempre gratis per gli utenti.

Fin da quando Samsung ha svelato al grande pubblico le funzionalità della sua GALAXY AI su smartphone e tablet, si sono susseguite una serie di indiscrezioni sul fatto che quest’ultime sarebbero diventate in futuro a pagamento.

Finalmente oggi l’azienda coreana ha chiarito definitivamente la questione.

Samsung Galaxy AI ecco quali sono le funzionalità che rimarranno gratis per gli utenti su smartphone e tablet

L’azienda coreana ha affermato che tutte le funzionalità GALAXY AI che escono sui propri smartphone e tablet Galaxy rimarranno sempre gratuite, finché l’azienda le supporterà lato software.

Si tratta per lo specifico delle funzionalità AI sviluppate direttamente da Samsung e non quelle che l’azienda coreana prende in prestito da altre società come ad esempio Google GEMINI AI.

Di fatto queste attuali funzionalità e quelle future sviluppate e rilasciate da Samsung rimarranno sempre gratuite:

Audio Eraser

Object Eraser

Note Assist

Generative Wallpapers

Live Translate

Writing Assist

Samsung Keyboard AI assist / Chat Assist

etc.

Le altre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale rese disponibili da Google Gemini, tipo la Circle to Search, non dipendono dalla volontà diretta dell’azienda coreana ma dalla stessa Google.

Google infatti potrebbe decidere in futuro che alcune delle sue funzionalità, o tutte, saranno disponibili solo a pagamento tramite un abbonamento mensile.

Quest’abbonamento potrebbe essere pagato da Samsung per un certo periodo di tempo (come promozione su smartphone o tablet di nuova generazione), e poi diventare a pagamento a discrezione dell’utente.

Ci sono poi anche altre possibilità che l’azienda coreana inizi a collaborare in futuro con altre realtà che sviluppano servizi basati sull’intelligenza artificiale e quindi la situazione potrebbe evolversi nel medio periodo.

L’unica certezza è che tutte le funzionalità GALAXY AI sviluppate da Samsung non saranno mai a pagamento per gli utenti che hanno acquistato uno smartphone o un tablet che le supporta nativamente.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard