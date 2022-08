Samsung Galaxy Buds 2 Pro ufficiali in Italia: prezzo e caratteristiche

Samsung ha ufficializzato le nuove Galaxy Buds 2 Pro in Italia: questo il prezzo di vendita e le principali caratteristiche hardware.

Dopo l’annuncio dei Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 e i Galaxy Watch 5 e 5 Pro, l’ultimo prodotto arrivato anche in Italia sono le TWS Galaxy Buds 2 Pro.

Le Buds 2 Pro promettono un ergonomia migliorata e una migliore esperienza d’uso indossandola per lunghi periodi.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: tutto quello che dovete sapere

Design

Le nuove TWS di Samsung sono caratterizzate da dimensioni più piccole e compatte rispetto alla generazione precedente: le dimensioni sono state infatti ridotte del 15%.

Il design è più aerodinamico e dotato di uno speciale foro di sfiato e di una griglia dell’ugello per un flusso d’aria efficace.

Sono disponibili nei colori Graphite, Bora Purple e White.

Funzionalità e caratteristiche

E’ presente la cancellazione attiva del rumore (ANC), migliorata di 3db rispetto alla precedenti Galaxy Buds Pro.

L’ottimizzazione della ANC è dovuta ad un sistema a tre microfoni con un parabrezza ampliato (il doppio rispetto al modello precedente) che migliora la soppressine dei rumori non graditi.

Le Buds 2 Pro sono dotate della funzione Voice Detec: regola il suono degli auricolari non appena l’utente inizia a parlare per strada con qualcuno, in modo da poter sentire la sua risposta più chiaramente.

Voice Detec interagisce pure con la ANC, cambiando in automatico la modalità di quest’ultima in “Modalità Ambient” durante le conversazioni.

Il Driver Audio è un unità da 10mm che supportano l’audio Hi-Fi a 24Bit (suono più chiaro e ricco) e l’audio a 360 gradi (suono avvolgente) e la tecnologia Dolby Head Tracking (simulare un’esperienza sonora cinematografica).

Le TWS Galaxy Buds 2 Pro sono state ottimizzate per comunicare facilmente e velocemente con vari dispositivi: smartphone, tablet, smartwatch, PC e smart TV.

La connettività con le funzioni Buds Audio Switch, Easy Pair e Bluetooth Info Sync permettono agli auricolari di collegarsi ad una TV Samsung o a un Galaxy Book con una transizione senza interruzioni.

Altra interessante funzionalità è la SmartThings Find: la notifica sul tuo dispositivo Galaxy quando lasci gli auricolari, pure offline.

Infine vanno ricordate le caratteristiche base degli auricolari: la connettività Bluetooth 5.3, l’ottimizzazione audio by AKG e la resistenza all’acqua e alla sporcizia con certificazione IPX7.

Batteria e autonomia

Le Galaxy Buds 2 Pro godono di 8 ore di autonomia per singola ricarica (61 mAh per auricolare) che si abbassa a 5 ore di autonomia se viene attivata costantemente la ANC.

L’autonomia complessiva, grazie anche alla custodia con batteria integrata da 515 mAh, è pari a 29 ore massime (ricarica rapida tramite porta Type C).

E’ presente pure la ricarica wireless tramite un caricabatterie wireless certificato Qi.

Prezzo e disponibilità in Italia Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Le TWS Buds 2 Pro in Italia sono già disponibili al preordine sul sito ufficiale Samsung con spedizione a partire dal 26 agosto 2022.

Il prezzo di vendita al dettaglio è di 229 euro IVA e spedizione inclusa.

Chi le acquista prima del 26 agosto 2022 riceverà in omaggio un Wireless Charger ufficiale Samsung.