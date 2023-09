Samsung Galaxy Buds FE primi dettagli e immagini

Gli auricolari TWS Samsung Galaxy Buds FE svelati in prime immagini e alcuni dettagli tecnici: ecco cosa sappiamo al momento.

Considerato che nel precedente evento Unpacked Samsung non ha svelato nessun nuovo auricolare TWS, l’attenzione si è spostata sulle prossime Galaxy Buds FE (Fan Edition).

Samsung Galaxy Buds FE prime informazioni e dettagli tramite immagini

Secondo il sito GalaxyClub la nuova linea di auricolari TWS potrebbe fare il suo debutto ufficiale entro la fine di quest’anno con i prossimi Galaxy S23 FE e Galaxy Tab S9 FE.

Grazie ad alcune immagini in anteprima possiamo vedere il design degli auricolari e individuarne anche alcune caratteristiche.

Le immagini del presunto manuale evidenziano che gli auricolari FE adottano un design simile ai precedenti Galaxy Buds e Buds+, ovvero con punte ad alette per una vestibilità più sicura all’interno dell’orecchio.

Secondo quanto trapelato, Samsung fornirà due dimensioni per l’estremità delle ali: S/M e M/L, per adattarsi meglio agli orecchi degli utilizzatori.

Non si notano differenze sostanziali per la custodia di ricarica, anch’essa identica a quella già utilizzata per le Galaxy Buds 2 e Buds 2 Pro.

La custodia ha di fatto una forma quadrata, angoli arrotondati e una porta USB-C per la ricarica della batteria integrata.

Sfortunatamente non viene indicata la presenza o meno della ricarica wireless, ma sulla carta dovrebbe esserci considerato che si tratta sempre di una serie Fan Edition.

Dalle immagini si può notare infine la presenza di quattro microfoni integrati (probabilmente per ottimizzare la cancellazione attiva dei rumori).

Per adesso il manuale utente evidenzia solo la colorazione nera, ma probabilmente essendo una serie FE Samsung ne introdurrà molte altre.

Comunque considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

