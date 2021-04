Samsung GALAXY BUDS plus (2) SM-R175 prezzo 82.50 euro: l’offerta con spedizione Italia

Potete acquistare ad uno dei migliori prezzi al momento disponibili sul mercato gli auricolari wireless Samsung Galaxy Buds Plus (seconda generazione) SM-R175 a 82.50 euro.

Le Samsung Galaxy Buds Plus di seconda generazione, seriale SM-R175, sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda coreana ad un prezzo di listino di 149 euro.

Se cerchiamo un venditore affidabile di terzi, il costo può scendere intorno ai 100 euro se ad esempio acquistato su Amazon Italia.

Samsung Galaxy Buds Plus di seconda generazione: in offerta al prezzo di 82,50 euro spedizione da Italia

Per risparmiare, e godere sempre della garanzia ufficiale Samsung Europa, le Samsung Galaxy Buds Plus (2) possono essere acquistate al prezzo di 82,50 euro (spedizione da Italia inclusa) seguendo questo LINK https://ebay.us/tbDpRG

Il colore disponibile è quello bianco.

Le spedizioni avvengono dopo circa 5 giorni lavorativi dalla data del pagamento dell’ordine, e i tempi di consegna sono di circa 2-3 giorni lavorativi da magazzino Italia (controllate sempre le date di consegna stimate!).

Come detto la garanzia è Samsung Europa ufficiale di 2 anni, in più avete 30 giorni per il ripensamento e il venditore paga le spese di spedizione per la restituzione.

Vi ricordo che potete trovare altre promozioni aggiornate nella nostra sezione Offerte.

Le principali caratteristiche hardware delle Galaxy Buds Plus di seconda generazione

Rispetto alla prima generazione, la seconda generazione offre una qualità audio, volume e autonomia superiore.

Questi auricolari infatti godono di 11 ore di autonomia generale con una ricarica, autonomia che si allunga di ulteriori 11 ore tramite la ricarica tramite custodia.

La custodia supporta la ricarica tramite cavo e la ricarica Wireless.

Con appena 3 minuti di ricarica si può comunque ottenere un ulteriore autonomia di 1 ora, questo in casi di emergenza.

Lo stato della batteria si può controllare facilmente sia per l’auricolare sinistro o destro con led indicativi.

Dal punto di vista della qualità audio troviamo un dual driver ottimizzato dalla tecnologia AKG, che offre bassi profondi e alti chiari per un suono potente e dettagliato.

La trasmissione della voce è ben ottimizzata grazie alla presenza di tre microfoni integrati (1 interno e due esterni) che grazie alla tecnologia Beamforming si focalizzano sulla voce ed eliminano i rumori esterni che possono disturbarla.

C’è la possibilità di controllare il livello del suono ambientale e scegliere il volume proveniente dall’esterno.

E’ integrato il supporto nativo dalla musica tramite Spotify attraverso il tocco prolungato sul touchpad (solo su telefoni Android).

Tramite applicazione ufficiale è possibile impostare la gestione delle notifiche, e la cuffia dirà quale notifica è arrivata.

Tramite il pannello rapido delle impostazioni è possibile cambiare il dispositivo a cui sei connesso con Galaxy Buds Plus (seconda generazione), e in più c’è pure la modalità Gaming che ottimizza la latenza audio durante il gioco.