Samsung Galaxy Buds Pro ufficiale: prezzo e caratteristiche

Samsung ha ufficializzato i nuovi auricolari wireless Glaaxy Buds Pro in Italia: ecco il prezzo di vendita e le principali caratteristiche tecniche/hardware.

Dopo la presentazione dei nuovi Galaxy S21, S21 Plus e del più costoso Galaxy S21 Ultra, Samsung ha annunciato anche un nuovo accessorio: gli auricolari wireless Galaxy Buds Pro.

Samsung Galaxy Buds Pro: prezzo in Italia e caratteristiche tecniche principali

Si parte subito con il prezzo di listino in Italia dei nuovi auricolari wireless di Samsung: sul sito ufficiale hanno un costo d’acquisto di 229 euro, nei colori Phantom Silver, Phantom Violet e Phantom Black.

Se acquistate in pre-ordine un Galaxy S21 Ultra entro il 28 gennaio 2021 le avrete in regalo.

Gli auricolari sono compatti e leggeri considerato la qualità hardware che offrono: le dimensioni sono di 19.5 x 20.5 x 20.8mm per un peso complessivo di 6.3 grammi.

La Custodia che le trasporta ha invece dimensioni pari a 50 x 50,2 x 27,8 mm per 45 grammi di peso.

Non va dimenticato che le Galaxy Buds Pro hanno anche la certificazione IPX7 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Dal punto di vista dell’hardware audio nei piccoli auricolari è presente un altoparlante a due vie composto da un:

Woofer da 11 mm +

Tweeter da 6,5 ​​mm.

Le Buds Pro supportano pure la cancellazione attiva del rumore grazie all’utilizzo di tre microfoni: uno dedicato ad alto SNR (per i suoni ambientali) e altri due microfoni esterni, più un unità di raccolta vocale.

Negli auricolari è stata implementata poi la nuova tecnologia Wind Shield di Samsung; questa fa in modo che il vento non disturbi la qualità audio delle chiamate mentre siamo fuori o mentre siamo in bicicletta.

Il livello di cancellazione del rumore può essere scelto dall’utente, ma gli auricolari sono intelligenti e possono gestirlo automaticamente a seconda delle condizioni ambientali.

Altra interessante funzionalità software è il così detto Auto Switch.

Auto Switch permette di collegare agli auricolari a due dispositivi Samsung contemporaneamente, un tablet o un telefono per esempio, e di passare dall’uno all’altro a seconda delle necessità.

Ad esempio stiamo guardando un film sul tablet e arriva una chiamate telefonica sul telefono: automaticamente le Galaxy Buds Pro stopperanno l’audio dal tablet e attiveranno l’audio del telefono per ricevere la chiamata.

Finta la chiamata, automaticamente potrete riascoltare l’audio dal tablet e seguire nuovamente il film.

Ma le caratteristiche audio non finiscono qua, dato che c’è il supporto all‘audio 360 basato sulla tecnologia Dolby Head Tracking, molto simile a Spatial Audio di Apple, e pure la modalità gioco che abbassa la latenza.

A livello di connettività c’è il supporto al Bluetooth 5.0, mentre a livello di codec audio c’è il supporto a Scalable (di proprietà di Samsung), AAC, SBC.

Negli auricolari è presente pure il Giroscopio, l’accelerometro, il sensore di prossimità per disattivare l’audio quando si tolgono gli auricolari, e il sensore tattile per i comandi touch.

Gli auricolari integrano al loro interno una batteria da 61 mAh, che secondo Samsung garantisce fino a 5 ore di ascolto con la cancellazione attiva del rumore o 8 ore senza quest’ultima.

La custodia ha al suo interno una batteria da 472 mah che permette di aumentare l’autonomia complessiva fino a 18 ore di ascolto con cancellazione attiva del rumore e fino a 28 ore senza quest’ultima.

C’è pure un opzione di ricarica rapida che permette di ottenere 1 ora di riproduzione musicale in appena 5 minuti di ricarica all’interno della custodia.

Come i Galaxy S21, le Buds Pro saranno acquistabili dal 29 gennaio 2021 in Italia.