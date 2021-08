Samsung Galaxy Buds2 si mostrano in un video unboxing in anteprima dal vivo

Svelate in anteprima prima dell’annuncio ufficiale le Samsung Galaxy Buds2 in un video unboxing dal vivo: ecco dove vederlo!

In data 11 agosto 2021, quindi tra poco meno di una settimana, Samsung presenterà al grande pubblico durante l’evento Unpacked i nuovi smartphone pieghevoli, i nuovi smartwatch Galaxy Watch e pure i nuovi auricolari wireless.

I nuovi auricolari wireless prenderanno il nome di Galaxy Buds 2.

Samsung Galaxy Buds2 in un primo video uboxing dal vivo prima dell’annuncio ufficiale

Oggi a distanza di 6 giorni dall’annuncio ufficiale, sul web è stato diffuso il primo video unboxing delle Samsung Galaxy Buds 2 in questo caso color oliva.

Potete vedere il video qua sotto:

Come potete vedere voi stessi dal vivo, all’interno della scatola oltre agli auricolari TWS troverete custodia di ricarica, il cavo di ricarica da USB-A a C, i gommini per le orecchie di varie dimensioni e la classica documentazione.

Lato design si può notare che la custodia di ricarica è piccola e squadrata come quella già vista per le Galaxy Buds Live e Pro, e gli auricolari Buds2 hanno una forma molto simile ai loro predecessori.

Interessante notare che la custodia di ricarica ha un doppio colore: in questo caso bianca all’esterno e color oliva all’interno uguale a quello degli auricolari.

Sempre nel video potete notare come l’utente esamina brevemente le impostazioni all’interno dell’app Galaxy Wearable e mostra come mettere i Buds2 in modalità di associazione con lo smartphone.