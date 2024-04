Samsung Galaxy C55 con scocca rifinita in pelle ufficiale: non arriverà da noi

Samsung ha ufficializzato in Cina il Galaxy C55 che si caratterizza dalla presenza di una scocca rifinita in pelle vegana: ma sfortunatamente rimarrà disponibile solo in Cina.

Bisogna dire che il mercato cinese forse è quello più interessante dal punto di vista degli smartphone, dato che anche marchi famosi presentano a volte modelli esclusivi.

Oggi per esempio Samsung ha presentato il Galaxy C55.

Samsung Galaxy C55 ufficiale in Cina: ha la scocca rifinita con pelle sintetica

Lo smartphone in questione è stato presentato nel paese asiatico senza annunci particolari e di fatto si tratterebbe di una variante del Galaxy M55, già arrivato in alcuni paesi in Europa, con una scocca rifinita in pelle sintetica.

I nuovi pannelli posteriori con finitura in pelle possono essere acquistati nella colorazione arancione e nera.

Per diritto di cronaca vi segnaliamo le caratteristiche principali di questo C55:

Display Amoled da 6,7 pollici di diagonale, risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento a 120Hz e 1000 nits di luminosità di picco

Chipset Snapdragon 7 Gen 1 Octa-core (1×2.4 GHz Cortex-A710 & 3×2.36 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) e GPU Adreno 644

8-12GB di ram e 128-256GB di memoria interna espandibile con microSD

Fotocamera principale da 50 MP, f/1.8, (ampio), 1/1.56″, 1.0μm, PDAF, OIS

Fotocamera Ultra Grandangolare da 8MP e fotocamera Macro da 2MP

Camera Selfie da 50MP

Batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 45W

Altoparlanti stereo, scanner impronte digitale, Wi-Fi 6 Dual Band, chipset NFC, GPS, Bluetooth 5.2, Porta USB Type C 2.0, connessione dual sim 5G

Sistema operativo Android 14 con ONE UI 6.1

Da quello che sappiamo il Galaxy C55 in Cina ha un prezzo di vendita pari a 1999 Yuan (259 euro al cambio attuale) per la versione 8-128GB e di 2299 Yuan (297 euro) per la versione 12-256GB.

Come ribadito questo dispositivo non arriverà mai in Cina.

Fonte: Via

