Samsung Galaxy F: nuova serie focalizzata sulle fotocamere?

Samsung Galaxy F sarà la nuova serie di smartphone focalizzata sul comparto fotografico che farà il suo debutto in India: primi dettagli svelati.

Secondo recenti informazioni Samsung sta pensando di lanciare una nuova serie di smartphone android che si focalizzeranno principalmente sul comparto fotografico.

Samsung Galaxy F: una nuova serie di smartphone android focalizzati sulle fotocamera in arrivo?

Questi smartphone prenderanno il nome di Galaxy F e dovrebbero debuttare nel mercato indiano con un prezzo di riferimento tra le 15.000-20.000 rupie indiane, che al cambio attuale fanno tra i 170-230 euro.

Prima del loro lancio ufficiale il manuale utente del modello SM-F415F, che sulla carta dovrebbe chiamarsi Galaxy F41, ci fornisce alcuni dettagli sul tipo di smartphone in arrivo.

Il modello F41 si presenterà con un display con tacca a goccia (Infinity V) per la fotocamera anteriore, avrà un comparto fotografico principale posteriore composto da tre sensori, ci sarà lo scanner per le impronte digitali sulla scocca posteriore e il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

L’audio sarà potenziato grazie alla presenza di un altoparlante stereo: l’auricolare funge da secondo altoparlante.

Il manuale afferma che il Galaxy F41 sarà dotato di fotocamera wide-angle e ultra-angolare, mentre le speculazioni affermano che il sensore principale sarà da 64MP.

E’ prevista pure la tecnologia di ricarica rapida per la batteria, ma non è specificata la velocità massima.

Viene inoltre specificato nel manuale la presenza della porta Usb Type C, il supporto al Dual Sim e la presenza dello slot per microSD.

Secondo alcuni Benchmark, il Galaxy F41 si presenterebbe con un chipset Exynos 9611 abbinato a 6GB di ram.

Il telefono ottiene un punteggio su Geekbench di 348 in modalità single-core e di 1339 in modalità multi-core.

Non ci resta che aspettare future indicazioni in merito e conoscere se effettivamente la gamma Galaxy F arriverà anche in Europa.

Fonte: Notizia ufficiale