Samsung Galaxy Fit3 svelato il prezzo di vendita

La nuova smart band Samsung Galaxy Fit3 è stata individuata in un rivenditore fisico ed è stato svelato il prezzo di vendita in quel paese: e in Europa?

Ci sono ulteriori conferme che presto Samsung rilancerà sul mercato una Smart band dopo la Galaxy Fit2 che fece il suo debutto a fine 2020.

Stiamo ovviamente parlando della Galaxy Fit3.

Samsung Galaxy Fit3 vista in un negozio fisico con le immagini della scatola: ecco quanto costerebbe

Ebbene in un negozio fisico, grande magazzino, in Tanzania, sono state fotografate varie scatole contenenti la nuova smart band di Samsung nella colorazione silver e black.

Secondo passati rumors dovrebbe esserci pure la colorazione Pink, ma in quest’immagine non la vediamo.

In questo negozio in Tanzania il prezzo di vendita della Fit3 sarebbe pari a 250.000 scellini della Tanzania, che al cambio attuale fanno circa 91 euro.

Ovviamente non possiamo sapere con precisione quale sarà il prezzo di vendita in Europa, dato che di solito le tasse e le imposte variano nel nostro continente.

Possiamo aspettarci un prezzo compreso tra i 99 e 129 euro.

Da precedenti rumors, sappiamo la Samsung Galaxy Fit3 monterà un display AMOLED da 1,57 pollici, e dovrebbe esserci pure il sensore di luminosità per la gestione automatica.

La scocca sarà in alluminio con certificazione IP68 e resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Si prevedono vari sensori per quanto riguarda la salute e il fitness: sensore di frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno, rilevamento delle cadute e supporto per 100 modalità sportive.

L’autonomia della batteria dovrebbe arrivare fino ad un massimo di 13 giorni con una singola carica

Tra le altre funzionalità troviamo il controllo della musica e della fotocamera, le notifiche e altro ancora.

