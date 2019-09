Samsung Galaxy Fold: prezzi pre-ordine negli USA e data annuncio

I pre-ordini dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy Fold sono stati attivati negli USA: ecco il prezzo di riferimento e la data del presunto annuncio ufficiale.

In queste ultime 24 ore dagli Stati Uniti stanno arrivando dettagliate informazioni sul futuro della commercializzazione ufficiale del primo smartphone pieghevole di Samsung.

Samsung Galaxy Fold è prenotabile ufficialmente negli USA: la probabile data dell’annuncio

Il Galaxy Fold infatti ha aperto ufficialmente le pre-registrazioni (o pre-ordini) sul sito ufficiale Samsung negli USA con due principali operatori telefonici americani.

Lo smartphone pieghevole negli Stati Uniti può essere pre-ordinato con l’operatore telefonico T-Mobile, AT&T al prezzo di vendita di listino pari a 1.980 dollari americani e nelle colorazioni Gold Hinge, Dark Silver Hinge, e Black Hinge.

Questa prima notizia ufficiale confermerebbero i rumors degli scorsi giorni che il Galaxy Fold sarà ufficialmente commercializzato, almeno negli USA e altri paesi selezionati, a partire dal 27 settembre 2019.

Non sappiamo ovviamente se questa sarà la data destinata anche al mercato Europeo e quindi al mercato italiano.

Inoltre non ci sono ancora riferimenti sul prezzo ufficiale in Euro, ma considerato che negli USA il dispositivo tocca quasi i 2000 dollari, in Italia potremmo aspettarci un prezzo superiore o vicino ai 2000 euro.

Molti di voi sapranno già che il Galaxy Fold ha ritardato di diversi mesi l’effettiva commercializzazione dopo che l’azienda ha riscontrato alcuni problemi di resistenza sul dispositivo.

Ma come vi abbiamo segnalato qualche settimana fa, Samsung pare che li abbia risolti tutti con opportuni cambiamenti e accorgimenti, e adesso lo smartphone pieghevole sembra essere veramente pronto alla vendita pubblica.

