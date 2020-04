Samsung Galaxy J6: aggiornamento Android 10 in arrivo a breve?

Il Samsung Galaxy J6 potrebbe iniziare a ricevere l’aggiornamento alla versione Android 10 con Samsung One UI 2.0 in tempi brevi: i primi dettagli.

Ci sono ottime notizie per tutti coloro che hanno deciso di acquistare, o acquisteranno, lo smartphone di fascia medio-bassa Samsung Galaxy J6.

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 10 per il Galaxy J6 in alcuni paesi: i dettagli

Pare infatti che il dispositivo con seriale SM-J600G stia iniziando a ricevere in India/Panama l’aggiornamento alla versione Android 10 con l’ultima interfaccia mobile dell’azienda coreana.

L’aggiornamento scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) avrebbe seriale J600GUBU6CTC8 per gli utenti locali dei due paesi elencati.

Oltre al passaggio dalla versione Android Pie 9.0 alla Android 10, sul Galaxy J6 vengono installate pure le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di marzo 2020.

Non sappiamo quando effettivamente i Galaxy J6 venduti in Europa (Italia) con seriale J600F inizieranno a ricevere lo stesso trattamento software da parte di Samsung.

Per adesso possiamo solo invitarvi a controllare più spesso la presenza di eventuali notifiche automatiche di aggiornamento, o di controllare personalmente entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Il fatto che Samsung abbia deciso di aggiornare ad Android 10 uno smartphone di fascia media come il Galaxy J6 uscito sul mercato con Android Oreo 8.0 a maggio 2018, è un buon segnale per gli aggiornamenti futuri di altri dispositivi non top di gamma.

