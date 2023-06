Samsung Galaxy: lista degli aggiornabili ad Android 14 e ONE UI 6.0

Questa è una presunta lista degli smartphone e tablet Samsung Galaxy che saranno aggiornabili ad Android 14 con interfaccia ONE UI 6.0.

Samsung ha annunciato che la beta pubblica della ONE UI 6.0 basata sul sistema operativo Android 14 di Google inizierà nel mese di luglio di quest’anno, anche se sarà limitata a specifici smartphone e paesi.

Tablet e Smartphone Samsung Galaxy che riceveranno l’aggiornamento ad Android 14 con la ONE UI 6.0

Considerate le politiche di aggiornamento che vengono rispettate praticamente sempre da Samsung, possiamo farci un idea di quali smartphone e tablet Galaxy potranno ricevere l’aggiornamento ad Android 14.

La lista in questione comprende i dispositivi a partire dalla fascia bassa, passando per la media fino a raggiungere tutti i top di gamma compatibili con la ONE UI 6.0.

Serie Galaxy S:

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Serie Galaxy A:

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Serie Galaxy M:

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy F:

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Galaxy Xcover:

Galaxy Xcover 6 Pro

Serie Galaxy Tab:

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Alcuni di questi smartphone riceveranno l’ultimo aggiornamento del sistema operativo, mentre per altri ce ne saranno ancora a seconda di quando sono stati commercializzati e di che fascia di mercato appartengono.

Al momento però non sappiamo quando effettivamente Samsung inizierà a rilasciare l’aggiornamento per gli specifici prodotti.

Molto probabilmente i top di gamma più recenti avranno una corsia preferenziale da parte dell’azienda coreana, quindi saranno i primi nella lista per quanto riguarda le tempistiche di aggiornamento.

Ribadiamo comunque che tale lista non è stata rilasciata da Samsung, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

