Samsung Galaxy M12 arriva in Europa: ecco i dettagli sul prezzo (Spagna)

Il Samsung Galaxy M12 sarà commercializzato pure in Europa: ecco i dettagli che sappiamo al momento sul suo prezzo di vendita in Spagna/Italia.

Samsung sembra che stia lavorando al debutto ufficiale in Europa del suo recente Galaxy M12 commercializzato in India, uno smartphone che punta sul prezzo di vendita aggressivo e sull’autonomia molto elevata.

Samsung Galaxy M12 arriva in Europa: ecco tutti i dettagli ufficiali su prezzo e disponibilità

Infatti per chi non lo sapesse il nuovo M12 per l’Europa ha una batteria interna da 5000mAh e considerato l’hardware utilizzato (non super potente) può dare parecchie soddisfazioni in questo campo.

Se non conoscete il prodotto, queste sono le sue principali caratteristiche hardware. (Attenzione: la batteria versione India è di 6000 mAh, il resto è identico)

Ebbene il Galaxy M12 in data 2 maggio 2021 sarà ufficialmente disponibile alla vendita in Spagna, e già da oggi i consumatori spagnoli che lo prenoteranno su Amazon o sul sito ufficiale godranno di uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino.

Di fatto il telefono sarà acquistabile in due varianti a questi prezzi di listino:

versione con 4GB di ram e 64GB di rom a 209 euro;

versione con 4GB di ram e 128GB di rom a 229 euro.

I colori disponibili sono il blu, il nero e il verde mare.

I prezzi, i colore in questione dovrebbero essere uguali anche per il mercato Italiano, anche se al momento non c’è ancora la possibilità di effettuare l’acquisto in prevendita dello smartphone sul sito ufficiale o su amazon (non disponibile).

Ma lo sconto di 50 euro sarà applicabile pure in Italia.

Fonte: Notizia ufficiale Samsung Spagna.