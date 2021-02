Samsung Galaxy M12 ufficiale con batteria da 6000 mAh: le altre caratteristiche

Samsung ha ufficializzato il nuovo Galaxy M12 che si presenta con un batteria da 6000 mAh e una fotocamera principale da 48MP; le altre caratteristiche hardware.

Oggi in Vietnam Samsung ha ufficializzato senza troppi proclami il suo nuovo smartphone Galaxy M12.

Samsung Galaxy M12 ufficiale: ecco le principali caratteristiche tecniche

Questo dispositivo assomiglia molto al Galaxy A12, ma ha una batteria potenziata.

Infatti il il modello M12 monta una batteria interna da 6000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo ad una velocità massima di 15W.

Secondo il produttore coreano la batteria è in grado di fornire fino a 24h di navigazione web tramite connettività Wifi, riprodurre video per circa 23 ore senza interruzioni o ascoltare musica per circa 5 giorni di fila!

Il Galaxy M12 monta un display Infinity V (tacca a V) LCD PLS da 6.5 pollici di diagonale con risoluzione nativa HD+ e formato 20:9.

Nella tacca a v è presente la fotocamera anteriore dedicata ai selfie che monta un sensore da 8MP.

Sulla scocca posteriore in plastica troviamo la quadrupla fotocamera:

Sensore principale da 48MP con apertura lenti f/2.0;

Ultra grandangolare da 5MP (f/2.2) e campo visivo a 123 gradi;

Macro da 2MP (f/2.4);

Profondità da 2MP (f/2.2).

Internamente lo smartphone monta un chipset Octa-Core (Samsung non indica il chipset ma dovrebbe essere un Exynos 850) abbinato a 3/4/6GB di ram e a 32/64/128GB di memoria interna espandibile con microSD.

Si tratta comunque di uno smartphone LTE 4G dual sim, c’è il Wifi Wi-Fi (2.4 GHz, b / g / n), il Bluetooth 5.0, GPS + Glonass + Beideou e Galileo, lo scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale, il classico jack 3.5mm e la porta usb Type C.

Manca però il chipset NFC.

Le dimensioni sono pari a 164×75,9×9,7mm per 221 grammi di peso.

Il Samsung Galaxy M12, prezzo non ancora chiaro, sarà disponibile all’acquisto nei colori blu, nero e giada.

Non sappiamo se questo dispositivo sarà commercializzato o meno anche in Italia.