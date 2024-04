Samsung Galaxy M15 5G arriva in Europa: il presunto prezzo in Italia

Lo smartphone 5G economico Galaxy M15 è arrivato in Europa, lo conferma Samsung Polonia: ecco il suo presunto prezzo (al cambio attuale in Euro).

Non molto tempo fa vi avevamo segnalato che Samsung aveva lanciato sul mercato una versione alternativa del Galaxy A15 5G, con il nome commerciale di Galaxy M15 5G e alcune differenze hardware.

Oggi abbiamo la conferma che questo smartphone sarà commercializzato pure in Europa.

Samsung Galaxy M15 5G eccolo in Europa: questo è il suo presunto prezzo di vendita in Italia

Ebbene oggi Samsung Polonia ha inserito nel proprio sito lo smartphone indicandone le caratteristiche e il prezzo di vendita nel paese dell’Europa dell’Est.

Considerato che in Polonia non vige ancora l’Euro come moneta, dobbiamo fare un cambio per capire quale sia il prezzo di listino.

In Polonia l’M15 5G 4-128GB ha un prezzo di 699 Zloty polacchi che al cambio attuale fanno circa 161 euro.

Se lo smartphone sarà commercializzato in Italia il prezzo di vendita sarà più alto, considerato che da noi le tasse sono maggiori (e il cambio sfavorevole dello Zloty polacco)

Ci si aspetta quindi un listino tra i 189 e 199 euro, sulla carta 40-50 euro in meno rispetto al prezzo di listino ufficiale del A15 5G.

Il telefono di fatto potrebbe diventare una valida alternativa al Galaxy A15 5G, soprattutto perché rispetto a quest’ultimo ha una batteria da 6000 mAh (con ricarica rapida da 25W) che ne aumenterebbe considerevolmente l’autonomia generale.

Vi ricordiamo anche il resto delle caratteristiche principali:

Display AMOLED da 6,5 ​​pollici, risoluzione FHD+, con frequenza di aggiornamento 90 Hz,

Chipset Mediatek Dimensity 6100+ Octa-Core a 6nm

Triplo sistema di fotocamere posteriori: principale da 50 MP, ultra grandangolare da 5 MP, macro da 2 MP

Fotocamera selfie da 13 MP

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.3, Chipset NFC, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, scanner impronte digitali, Porta Type C, supporto connessione Dual Sim 5G

Sistema operativo con Android 14 con One UI 6 (4 anni di aggiornamenti del sistema operativo, 5 anni di supporto patch sicurezza)

Non ci resta che aspettare un eventuale comunicato ufficiale da parte di Samsung per conoscere tutti i dettagli finali per il prezzo e l’eventuale commercializzazione in Italia.

