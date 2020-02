Samsung Galaxy M20 aggiornamento Android 10 iniziato in Europa

Samsung ha iniziato ad aggiornare ad Android 10 il suo smartphone Galaxy M20 in Europa: non ci sono ancora conferme della disponibilità in Italia.

Se avete acquistato di recente o comunque siete intenzionati a farlo, vi segnaliamo che il Galaxy M20, il battery-phone di Samsung, si sta aggiornando ad Android 10 in Europa.

Samsung Galaxy M20 si aggiorna ad Android 10 in Europa: i primi dettagli

Lo stesso smartphone aveva iniziato a ricevere l’aggiornamento a dicembre 2019 in India, quindi a distanza di poco più di un mese il nuovo sistema operativo sta arrivando anche nel nostro continente.

Al momento i primi feedback affermano che il telefono si sta aggiornando in Germania, Lussemburgo, Grecia e Russia.

Si sta diffondendo il nuovo firmware seriale build M205FNEEU3CTA3 che contiene oltre il passaggio da Android Pie 9.0 ad Android 10, anche le patch di sicurezza di gennaio 2020.

Non sappiamo ancora con certezza quando effettivamente il Galaxy M20 inizierà l’aggiornamento tramite la classica modalità OTA anche in Italia.

I tempi sembrano essere ormai maturi, quindi dovrebbe essere questione di pochi giorni.

Per questo vi consigliamo di controllare attivamente il centro notifiche di aggiornamento del telefono, entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Vi ricordo che con il passaggio ad Android 10, sul vostro Galaxy M20 potrete notare alcune interessanti novità: