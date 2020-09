Samsung Galaxy M21 e M31 si aggiornano alla ONE UI 2.1: le novità

I Samsung Galaxy M21 e Galaxy M31 stanno ricevendo il nuovo aggiornamento firmware con l’interfaccia ONE UI 2.1: miglioramenti anche per la fotocamera.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Galaxy M21 o un Galaxy M31 che in queste ore Samsung ha iniziato a rilasciare a livello internazionale un nuovo aggiornamento.

Samsung Galaxy M31 e Galaxy M21 si aggiornano alla ONE UI 2.1: ecco i dettagli

L’aggiornamento ha firmware seriale M315FXXU2ATIB per il modello M31 e seriale M215FXXU2ATI9 per il modello M21.

Entrambi i firmware si basano sul sistema operativo Android 10, sono scaricabili tramite modalità OTA (over the air) e hanno un peso che si aggira intorno ai 1.2GB.

Da quello che possiamo leggere dal change-log ufficiale, i nuovi firmware di fatto installano l’interfaccia personalizzata Samsung ONE UI 2.1.

Non è la più recente disponibile sul mercato, dato che alcuni dispositivi top di gamma hanno già ricevuto la ONE UI 2.5, ma apporta alcune interessanti novità per questi due smartphone.

Infatti i Galaxy M21 e Galaxy M31 grazie alla ONE UI 2.1 potranno usufruire di nuove funzionalità dedicate alla fotocamera:

Single Take;

Night hyperlapse;

My Filter.

Oltre a questo si parla in maniera generale di miglioramenti della stabilità e delle funzionalità, oltre al fatto che vengono installate nuove patch di sicurezza.

Infatti sui dispositivi adesso sono presenti le nuove patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di settembre 2020.

I primi utenti che hanno installato la ONE UI 2.1 sui loro Galaxy M21 o M31 hanno riportato che non tutte le funzionalità tipiche dell’interfaccia Samsung sono presenti.

Pare infatti che funzionalità come Music Share e Quick Share non vengano installate.

Non sappiamo quando effettivamente il nuovo aggiornamento arriverà anche sui dispositivi venduti in Italia.

Vi preghiamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamento dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Fonte: Via