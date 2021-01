Samsung Galaxy M21 si aggiorna ad Android 11 con ONE UI 3.0: si parte dall’India

Samsung ha iniziato ufficialmente a rilasciare l’aggiornamento ad Android 11 con ONE UI 3.0 per il Galaxy M21, ma al momento solamente in Asia (India).

La serie Galaxy M nonostante sia una gamma di smartphone dedicati agli utenti meno esigenti, gode lo stesso di buona attenzione da parte di Samsung.

Oggi abbiamo infatti ricevuto i primi feedback che gli utenti Indani hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento alla nuova versione software di Google sul loro Galaxy M21.

Samsung Galaxy M21 inizia ad essere aggiornato ad Android 11 con ONE UI 3.0: i dettagli

Più nello specifico è iniziata la diffusione del firmware seriale M215FXXU2BUAC tramite la classica modalità OTA che contiene l’aggiornamento ad Android 11 con ONE UI 3.0.

Il firmware ha un peso di circa 1.7GB.

Oltre al passaggio da Android 10 con ONE UI 2.x ad Android 11 con one UI 3.0, sono state installate le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di gennaio 2021.

Non sappiamo quando effettivamente Samsung inizierà il rilascio ufficiale di Android 11 per i Galaxy M21 venduti in Italia.

La precedente road-map ufficiale dell’azienda coreana parlava di inizio marzo 2021, ma considerato il rilascio anticipato in India è possibile che lo smartphone verrà aggiornato anche nel nostro paese a febbraio 2021.

Se possedete un Galaxy M21 vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Fonte: Via