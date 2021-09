Samsung Galaxy M22 ufficializzato in Europa: prezzo e caratteristiche

Svelato ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy M22 che approda pure in Europa: il prezzo e le principali caratteristiche hardware.

Oggi Samsung Germania ha ufficializzato sul proprio sito il nuovo Galaxy M22 che di fatto è un nuovo smartphone disponibile per il mercato Europeo.

Possiamo aspettarci quindi che nei prossimi giorni (al max un paio di settimane) il dispositivo sarà disponibile all’acquisto pure in Italia.

Samsung Galaxy M22 ufficiale: prezzo di vendita e principali caratteristiche

Per adesso sappiamo che il Galaxy M22 nella sua variante base ha un prezzo di 240 euro, prezzo che potrebbe aumentare nel nostro paese per via delle tasse più elevate.

Dal punto di vista hardware il modello M22 si presenta con un display Amoled da 6.4 pollici di diagonale, risoluzione HD+ 1600 x 720 pixel, formato 20:9 e una frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Il telefono ha dimensioni pari a 159.9 x 74 x 8.4 mm, pesa 186 grammi e ha una scocca in policarbonato disponibile nei colori Nero, Bianco, Azzurro.

Al suo interno Samsung ha deciso di utilizzare un chipset Mediatek Helio G80 (Octa-Core con processo produttivo a 12nm e GPU Mali-G52 MC2) abbinato a 4GB di ram e 128GB di memoria interna espandibile con microSD.

Lato multimedialità troviamo una quadrupla fotocamera posteriore posizionata nel modulo fotografico quadrato in alto a sinistra:

Sensore principale da 48 MP, f/2.0, PDAF;

Ultra grandangolare da 8 MP, f/2.2, 123˚, 1/4,0″, 1,12 µm;

2 MP, f/2.4, (macro);

2 MP, f/2.4 , (profondità).

Per le foto selfie è presente una fotocamera anteriore posizionata nella tacca a v in alto al centro con sensore da 13 MP, f/2.2, 1/3.1″, 1.12µm.

L’audio è mono ma è presente il jack da 3.5mm per le cuffie.

Lo smartphone viene alimentato da una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 25W.

Il Galaxy M22 ha lo scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale, il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, il Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, supporta la connettività LTE 4G Dual Sim, c’è il chipset NFC e la porta USB Type C.

Come sistema operativo troviamo Android 11 con interfaccia personalizzata ONE UI 3.1.

