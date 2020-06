Samsung Galaxy M30s si aggiorna ad Android 10 in Italia

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 10 per il Galaxy M30S in Italia: ecco i dettagli che dovete conoscere.

Se possedete un Samsung Galaxy M30S SM-M307FN No Brand, quindi non acquistato tramite operatore telefonico, ci sono ottime notizie per voi!

Infatti da qualche ora abbiamo i primi feedback positivi sul fatto che lo smartphone in questione sta iniziando a ricevere l’aggiornamento alla versione software Android 10.

Samsung Galaxy M30S si aggiorna in Italia ad Android 10: i dettagli sulle novità

Più nello specifico il nuovo firmware che porta il software da Android Pie 9.0 ad Android 10 con interfaccia Samsung One Ui 2.0 ha seriale M307FNXXU2BTD1.

L’aggiornamento è scaricabile al momento tramite la classica modalità OTA (over the air) utilizzando una connessione Wifi o sfruttando la banda 3G-4G del vsotro M30s.

Il passaggio ad Android 10 apporterà una serie di interessanti novità, come vengono esplicitamente descritte nel change-log ufficiale:

Modalità notte

La modalità scura è ora chiamata Modalità notte;

Migliorate le regolazioni di immagine, testo e colore per ambienti diurni e notturni;

Sfondi, widget e allarmi scuriti quando la modalità notte è attivata.

Icone e colori

Icone delle applicazioni e colori di sistema più chiari;

Migliorato il layout dei titoli e dei pulsanti per risparmiare spazio sullo schermo.

Gesti schermo intero

Nuovi gesti di navigazione aggiunti.

Modalità con una mano

Impostazioni spostate in Impostazioni > Funzioni avanzate > Modalità con una mano.

Assistenza dispositivo

Il grafico sull’uso della batteria fornisce ora informazioni più dettagliate.

Benessere digitale

Potete impostare obiettivi per tenere sotto controllo l’uso dello smartphone;

Potete usare la modalità Concentrazione per evitare distrazioni dallo smartphone;

Potete tenere d’occhio l’attività dei vostri bambini con il nuovo controllo genitori.

Rubrica Samsung

Aggiunta la funzione Cestino per la Rubrica. I contatti eliminati resteranno nel Cestino per 15 giorni prima di essere eliminati definitivamente.

Da ricordare poi non cambiano le patch di sicurezza che rimangono ancorate a quelle precedenti, ovvero marzo 2020.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica dell’aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente all’interno del menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Trattandosi di un aggiornamento del sistema operativo è altamente consigliabile effettuare un backup completo di tutti i dati salvati sul vostro Galaxy M30s.

Prima di aggiornare ricordatevi anche di controllare che lo smartphone abbia a disposizione almeno il 50% di carica della batteria!