Samsung Galaxy M31 riceve l’aggiornamento alla ONE UI 3.1

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento alla ONE UI 3.1 per i Galaxy M31 in India: ecco i dettagli da conoscere.

Ad inizio del mese di gennaio 2021 Samsung aveva iniziato a rilasciare l’aggiornamento Android 11 con ONE UI 3.0 per i Galaxy M31.

Samsung Galaxy M31 si aggiorna all’interfaccia ONE UI 3.1: ecco i dettagli da conoscere

Oggi abbiamo le prime certezze che l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare pure l’aggiornamento contenente la nuova interfaccia ONE UI 3.1.

Più nello specifico è iniziato il rilascio del nuovo firmware seriale M315FXXU2BUC1 tramite la classica modalità OTA (over the air) ed ha un peso di circa 1GB.

Oltre al passaggio dalla ONE UI 3.0 alla ONE UI 3.1, basata su Android 11, vengono installate pure le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di marzo 2021.

Il nuovo firmware al momento è in diffusione solamente in India, quindi non sappiamo quando effettivamente arriverà anche in Europa/Italia.

Potrebbero volerci infatti ancora diversi giorni prima che la notifica automatica di aggiornamento sia presente sui Galaxy M31 commercializzati nel nostro paese.

Per adesso quindi non possiamo far altro che consigliarvi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quali sono le principali novità che potrete notare con l’aggiornamento alla ONE UI 3.1 su vostro M31?

Samsung promette miglioramenti nella fotocamera, nelle prestazioni e nella stabilità generale del sistema operativo.

Oltre a questo noterete nuove funzionalità come la possibilità di rimuovere i dati sulla posizione GPS dalle immagini durante la condivisione, un design dell’interfaccia utente leggermente migliorato, controlli domestici intelligenti per i prodotti compatibili con Google Home, app orologio migliorata eccetera.

