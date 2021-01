Samsung Galaxy M31 si aggiorna ad Android 11 con ONE UI 3.0 (India)

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 11 con ONE UI 3.0 per il Galaxy M31: al momento si è diffuso solamente in India.

Il Galaxy M31 è stato il primo smartphone della serie M di Samsung a far parte di un programma beta testing basato sul sistema operativo Android 11, e oggi si vedono i primi frutti.

Galaxy M31 ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 11 con ONE UI 3.0: si parte dall’India

Infatti l’azienda coreana ha iniziato a diffondere in India su questo dispositivo l’aggiornamento stabile all’ultima versione del sistema operativo mobile di Google con la sua interfaccia ONE UI 3.0.

Per la precisione è iniziata la diffusione del firmware seriale M315FXXU2BUAC scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Oltre al passaggio dalla ONE UI 2.5 basata su Android 10 alla ONE UI 3.0 basata su Android 11, vengono installate le più recenti patch di sicurezza rilasciate da Google a gennaio 2021.

Considerato che l’aggiornamento è uscito da poco, e solamente per gli utenti indiani, non sappiamo quando quest’ultimo sarà disponibile al download per i Galaxy M31 venduti in Europa/Italia.

Infatti potrebbero volerci ancora diversi giorni prima che Samsung decida di rilasciare l’aggiornamento anche nel nostro paese.

Per adesso non possiamo far altro che consigliarvi di controllare ogni tanto manualmente l’arrivo della notifica automatica dell’aggiornamento.

Potete farlo entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare è sempre consigliabile:

Effettuare un backup completo o dei dati più importanti salvati sul vostro Galaxy M31; Liberare spazio nella memoria interna dello smartphone: 4-5GB sono più che sufficienti; Iniziare la procedura di installazione solamente se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

