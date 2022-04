Samsung Galaxy M31 si aggiorna alla ONE UI 4.1 con Android 12

Samsung ha iniziato il rilascio della ONE UI 4.1 basata su Android 12 per il Galaxy M31: ecco i dettagli da conoscere al momento.

Se possedete un Samsung Galaxy M31 molto probabilmente nei prossimi giorni riceverete un corposo aggiornamento tramite la classica modalità OTA.

Infatti l’azienda coreana dopo il rilascio in versione beta della ONE UI 4.1 con Android 12 di circa un mese fa, ha iniziato a rilasciare anche la versione finale.

Samsung Galaxy M31 si aggiorna alla ONE UI 4.1 basata su Android 12: i dettagli

Sappiamo al momento che il nuovo firmware ha seriale M315FXXU2CVCE ed ha un peso si circa 2GB.

Oltre al passaggio ad Android 12 con interfaccia ONE UI 4.1 vengono installate pure le patch di sicurezza relative al mese di marzo 2022.

Considerato che l’aggiornamento in questione è disponibile da poche ore tramite la classica modalità OTA in India, e si diffonderà in maniera graduale, potrebbero volerci ancora alcuni giorni (anche un paio di settimane) prima di ricevere la notifica di aggiornamento.

Per questo vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare è consigliabile:

effettuare un backup completo, o almeno dei dati più importanti salvati sul telefono; liberare spazio nella memoria interna: almeno 3-5GB servono iniziare a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Quali sono le novità introdotte dalla ONE UI 4.1 basata su Android 12 sul Galaxy M31?

Oltre alle novità intrinseche di Android 12, design e interfaccia (Color Palette), nuova gestione Dashboard privacy su fotocamera e microfono, etc ci saranno queste novità introdotte direttamente da Samsung nella ONE UI 4.1:

l’integrazione live di Google Duo

Object Eraser

Quick Share

l’integrazione grammaticale nella tastiera Samsung

la nuova versione di Virtual RAM

aggiornamento delle applicazioni native Samsung, eccetera.

Fonte: Forum ufficiale Samsung