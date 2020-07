Samsung Galaxy M31S ufficiale: prezzo e caratteristiche principali

Samsung Galaxy M31S è ufficiale: si presenta con un dispaly AMOLED da 6.5 pollici, un comparto fotografico posteriore con quattro sensori e batteria da 6000 mAh.

Samsung continua a rilasciare interessanti dispositivi che cercano di attirare l’attenzione sopratutto nella fascia medio-bassa del mercato grazie alla gamma Galaxy M.

Samsung Galaxy M31S ufficiale: caratteristiche principali e prezzo di vendita (in India)

Oggi il colosso coreano ha presentato il Galaxy M31S che al momento sembra essere indirizzato solo al mercato Indiano.

Punto forte dei dispositivi Galaxy M è sicuramente la presenza di importanti batterie interne: pure questo M31S non delude le aspettative con una potenza da 6000 mAh.

La batteria da 6000 mAh supporta poi la ricarica rapida che viene migliorata ad una potenza massima di 25W via cavo.

Essendo un importante batteria Samsung ha applicato pure la tecnologia reverse-charging, ovvero potete sfruttare la batteria del Galaxy M31s per ricaricare altri dispositivi.

Il display è un unità Super Amoled Infinity-O con dimensioni pari a 6.5 pollici di diagonale e risoluzione nativa FHD+.

Essendo un display Infinity-O troviamo il forellino della camera anteriore per selfie nella parte alta e centrale dello schermo: si tratta di un sensore da 32MP.

Sulla scocca posteriore troviamo il comparto fotografico principale composto da quattro sensori:

Principale Sony IMX682 da 64MP; Ultra angolare da 12MP; Macro da 5MP; Profondità da 5MP.

Samsung ha inserito lato software alcune modalità per la camera già viste su dispositivi di fascia più elevata, come ad esempio la modalità Single Take.

Al suo interno il Samsung Galaxy M31S monta il chipset Octa-Core Exynos 9611 abbinato a 6-8GB di ram e 128GB di memoria interna base (espandibile con microSD).

Come sistema operativo è stato installato Android 10 personalizzato con la Samsung One Ui 2.1.

Non sappiamo se e quando l’azienda coreana lancerà questo prodotto anche in Europa.

Al momento sappiamo che il Galaxy M31S in India ha un prezzo di listino base di 20.499 rupie, che al cambio attuale fanno circa 230 euro.

La commercializzazione nel paese asiatico inizierà dal 6 agosto 2020.