Samsung Galaxy M32 design svelato ufficialmente: altri dettagli hardware

Il prossimo Galaxy M32 che dovrebbe debuttare in India entro la fine del mese si è mostrato ufficialmente sul sito Samsung; ecco altri dettagli che sappiamo.

Molto probabilmente entro la fine di giugno o inizio di luglio 2021 in India (non sappiamo se arriverà anche in Europa) Samsung presenterà il suo nuovo Galaxy M32.

Samsung Galaxy M32 si mostra sul sito ufficiale: altri dettagli

Le notizie spingono a questo, considerato che proprio oggi l’azienda coreana ha inserito sul proprio sito le prime immagini render 3d ufficiali di questo smartphone.

Le immagini confermano i rumors passati:

Display Infinity U (tacca a forma di U in alto al centro del pannello); Scanner per le impronte digitali posizionato lateralmente; Quadrupla fotocamera posteriore inserito in un modulo quadrato in altro a sinistra della scocca.

Nella pagina ufficiale di Samsung non troviamo però i dettagli tecnici sulle varie componenti hardware, e per questo dobbiamo fare affidamento ai rumors sul web.

Da quello che è trapelato il Galaxy M32 avrà un display Infiny U Amoled da 6.4 pollici di diagonale con risoluzione FHD+.

Al suo interno dovrebbe essere implementato il chipset Mediatek Helio G85 abbinato a 4/6GB di ram e 64/128GB di memoria interna espandibile con microSD.

Il comparto fotografico posteriore prevedrebbe:

un sensore principale da 48 MP (F1.8);

un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP (F2.2);

fotocamera macro da 5 MP (F2.2);

un sensore di profondità da 5 MP (F2.4).

La fotocamera anteriore per selfie sarebbe un sensore da 20MP (F2.2).

Punto forte del telefono sarà sicuramente la batteria interna da 6000 mAh con una ricarica rapida via cavo, anche se non sappiamo ancora la sua effettiva velocità.

Il telefono che ha dimensioni pari a 160 x 74 x 9mm per 194 grammi di peso, dovrebbe arrivare nei colori nero e blu.

Fonte: Notizia ufficiale Samsung