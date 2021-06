Samsung Galaxy M32 mostrato in unboxing video in anteprima

Ecco il video unboxing in anteprima prima del rilascio ufficiale del prossimo Samsung Galaxy M32 che farà il suo debutto in India il 21 giugno 2021.

Pochi giorni fa vi avevamo segnalato che il Galaxy M32 è il prossimo smartphone della serie M di Samsung che farà capolino prima sul mercato indiano, e forse arriverà anche in Europa.

Samsung Galaxy M32 si svela in un primo video unboxing prima dell’annuncio ufficiale

Oggi a distanza da poco meno di 4 giorni dal suo annuncio ufficiale, il Galaxy M32 è stato mostrato in un primo video unboxing.

Grazie al video abbiamo informazioni più dettagliate su cosa ci sarà nella confezione di vendita.

All’interno della scatola c’è il caricabatteria un caricabatterie da 15 W ( Modello EP-TA200) e un cavo USB da porta A a C.

Nella confezione ci dovrebbe essere pure la graffetta per aprire lo slot dedicato alle SIM e alla microSD.

Il video mostra inoltre in azione il telefono con la sua interfaccia ONE UI 3.1 e Android 11 già installate al day one.

Dal punto di vista hardware, possiamo fare un riassunto delle voci di corridoio già diffuse sul web:

Display Amoled da 6.4 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz;

Chipset MediaTek MT6769T (Helio G80);

4-6GB di memoria ram;

64-128GB di memoria interna espandibile con microSD;

Tripla fotocamera posteriore: principale da 48 MP, 8 MP ultra grandangolare e 5 MP per la macro;

Fotocamera anteriore per selfie con sensore da 20MP;

Batteria interna da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 15W.

Al momento si ipotizza che il Samsung Galaxy M32 avrà un prezzo di listino in India a partire da 15.000 rupie, che al cambio attuale fanno circa 170 euro.