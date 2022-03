Samsung Galaxy M33 e M23 ufficiali: le caratteristiche principali

Ufficializzati i nuovi Samsung Galaxy M33 e M23: queste sono le principali caratteristi hardware svelate ufficialmente dal produttore coreano.

Senza proclami, o una comunicazione tramite comunicato stampa Samsung ha inserito sul proprio sito ufficiale internazionale i nuovi Galaxy M33 e Galaxy M23.

Di fatto le informazioni sono presenti solo sulle principali caratteristiche hardware dei due dispositivi.

Samsung Galaxy M33 e Galaxy M23 ufficiali: i dettagli conosciuti

Galaxy M33

Lo smartphone si presenta con un display FHD+ TFT da 6,6 pollici (1080 x 2408) con classica tacca a V.

Ha una scocca in policarbonato dalle dimensioni pari a 165,4 x 76,9 x 9,4 mm per 215 grammi di peso.

C’è pure lo scanner per le impronte digitali, posizionato sulla scocca laterale.

Sono previsti i colori Verde, Blu e Marrone.

Al suo interno viene utilizzato un chipset Octa-Core 5G (2,4 GHz + 2 GHz) di cui però non sappiamo ancora il modello, abbinato a 6/8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con microSD.

Sulla scocca posteriore del Galaxy M33 troviamo il modulo con quadrupla fotocamera composto da:

Sensore principale: 50 MP, F1.8

Ultra Grandangolare: 5 MP, F2.2

Profondità: 2 MP, F2.4

Macro: 2 MP, F2.2

La camera anteriore posizionata nella tacca a V sul display è un sensore da 8 MP, F2.2.

Lo smartphone ha uno spessore importante dato che incorpora una grande batteria da 6000 mAh, di cui però non sappiamo quanto sia veloce al ricarica rapida.

Ci si aspetta un valore di ricarica compreso tra i 15 e i 25W via cavo.

Galaxy M23

Anche il Galaxy M23 n display FHD+ TFT da 6,6 pollici (1080 x 2408) con classica tacca a V.

Ha però dimensioni diverse, pari a 165.5 x 77 x 8.4mm per un peso complessivo più leggero pari a 198 grammi.

Sembra che il telefono sarà disponibile solo nei colori Azzurro e Verde intenso.

C’è lo scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale.

Viene utilizzato ancora un processore Octa-Core 5G (2.2GHz + 1.8GHz), ma è un modello diverso rispetto a quello del M33, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile).

Lato multimedialità la versione M23 perde il sensore Macro, e si presenta con solo tre fotocamere posteriori:

Sensore principale: 50 MP, F1.8

Ultra Grandangolare: 8 MP, F2.2

Profondità: 2 MP, F2.4

La fotocamera anteriore è sempre la stessa: sensore da 8 MP, F2.2.

La batteria del modello M23 è più piccola, ecco perché è meno spesso e più leggero rispetto al M33, con una potenza pari a 5000 mAh.

Anche in questo caso Samsung non specifica la velocità di ricarica rapida, che dovrebbe essere compresa tra i 15 e i 25W via cavo.

Sistema operativo e disponibilità in Europa per i Galaxy M33 e Galaxy M23

Lato software sia il Galaxy M33 che il Galaxy M33 usciranno sul mercato direttamente con Android 12 e interfaccia personalizzata ONE UI 4.1.

Si prevede che entrambi gli smartphone ricevano almeno 3 anni di aggiornamenti a livello di sicurezza, e 2 anni di aggiornamenti di sistema operativo (fino ad Android 14).

Ancora conosciuta la disponibilità e il prezzo di vendita in Europa.

Fonte: Notizia ufficiale M33, notizia ufficiale M23