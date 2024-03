Samsung Galaxy M35 5G individuato su GeekBench

Il Samsung Galaxy M35 5G è stato individuato nel database di GeekBench: sarà una versione con più batteria del Galaxy A35 5G? Vedremo.

Da poco meno di un paio di settimane Samsung ha lanciato sul mercato europeo il Galaxy A35 5G, e pare che presto lancerà una sua possibile variante chiamata Galaxy M35.

Il dispositivo in questione infatti è stato individuato nel database del famoso Benchmark GeekBench.

Samsung Galaxy M35 5G su GeekBench: ecco quello che sappiamo al momento

Su GeekBench è comparso il seriale SM-M356B che dovrebbe rappresentare appunto il modello M35 5G.

Da quello che possiamo leggere questo M35 5G monterà il chipset Exynos 1380, lo stesso del A35 5G e del Galaxy A54 5G.

Si tratta di un processore Octa-Core a 5nm (quattro core Cortex-A78, con clock fino a 2,4 GHz e altri quattro core Cortex-A55 che funzionano a 2,0 GHz) abbinati alla GPU Mali G68.

Il chipset è in grado di supportare memorie interne con tecnologia UFS 3.1 e ram LPDDR5, ma non sappiamo se Samsung utilizzerà standard più economici (come le memorie LPDDR4X) su questo smartphone.

GeekBench afferma comunque che il Galaxy M35 5G utilizza 6GB di ram (dovrebbe esserci pure una versione con 8GB) e ha come sistema operativo Android 14.

Considerato che l’M35 5G potrebbe essere una variante con batteria potenziata del A35 5G, oltre al chipset Exynos 1380 possiamo aspettarci:

Display Amoled da 6.6 pollici, FHD+ con frequenza di aggiornamento a 120Hz

Una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP, Ultra Grandangolare da 8Mp e Macro da 5MP

Una batteria interna da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 25W.

Ovviamente considerato che per il momento Samsung on ha rilasciato ancora nessun comunicato ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

