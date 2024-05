Samsung Galaxy M35 ufficiale: le principali caratteristiche

Ufficializzato in Brasile il nuovo Samsung Galaxy M35: queste sono le sue principali caratteristiche hardware sperando che possa essere commercializzato anche in Europa.

In silenzio senza particolari proclami da meno di venti quattro ore Samsung ha ufficializzato sul sito ufficiale dedicato al Brasile il suo nuovo smartphone di fascia media Galaxy M35.

Vediamo di conoscere il dispositivo, che potrebbe essere commercializzato anche in Europa.

Samsung Galaxy M35 principali caratteristiche e prezzo di vendita (in Brasile)

Come di consuetudine la serie Galaxy M è una rivisitazione della serie Galaxy A, che porta ad alcuni cambiamenti hardware.

Di fatto il Galaxy M35 sarebbe una variante con alcune differenze del Galaxy A35 già commercializzato in Italia da qualche settimana.

Il modello M35 mantiene alcuni aspetti già visti sull’A35:

Chipset Exynos 1380 abbinato a 8GB di ram e 256GB di memoria interna

Espandibilità della memoria interna tramite slot per micro sd

Display Amoled da 6.6 pollici di diagonale, risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento a 120Hz, luminosità di picco di 1000 nits.

Classico forellino in alto al centro del display per contenere la fotocamera anteriore da 13MP

Fotocamera posteriore principale da 50MP f/1.8, (wide), 1/1.96″, PDAF, OIS (Stabilizzazione ottica dell’immagine)

Fotocamera Ultra grandangolare da 8MP e Macro da 2MP

Altoparlanti Stereo ma assenza di jack da 3.5mm per le cuffie

Connessione 5G dual sim, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, Chipset NFC, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, porta USB Type C 2.0 con OTG

Ricarica rapida via cavo a 25W

Scocca in plastica con rifinitura in vetro

Sistema operativo Android 14 con ONE UI 6.1 con quattro anni di supporto aggiornamenti al sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza.

Vediamo invece quali sono le differenze del Galaxy M35 rispetto al Galaxy A35:

Niente certificazione IP67 (non viene menzionata nel sito ufficiale Brasile)

Dimensioni diverse, pari a 162.3 x 78.6 x 9.1 mm (più spesso) e più pesante pari a 222 grammi

Scanner per le impronte digitali posizionato lateralmente invece che sotto il display

Batteria interna da 6000 mAh invece di 5000 mAh

Dal punto di vista della disponibilità sappiamo che il modello M35 sarà venduto in tre varianti di colore: blu scuro, azzurro e grigio.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita lo smartphone in Brasile è commercializzato ad un prezzo di listino pari a 2700 real Brasiliani che al cambio attuale fanno 479,90 euro.

Considerato che non sappiamo se Samsung venderà l’M35 anche in Europa per il momento prendete il prezzo di vendita come una quotazione di mezzo per il nostro paese.

Fonte: Notizia ufficiale

