Samsung Galaxy M40 ufficiale: display Infinity O e Snapdragon 675

Samsung ha ufficializzato oggi il Galaxy M40, uno smartphone di fascia media, che si presenta con un display Infinity O e chipset Snapdragon 675: i dettagli.

La gamma Galaxy M si amplia dato che Samsung ha annunciato poche ore fa il modello M40 che può considerasi di fatto uno smartphone di fascia media con caratteristiche hardware di buon livello.

Il dispositivo al momento è stato presentato per la commercializzazione in India al prezzo (cambio attuale) di circa 288 dollari americani; non sappiamo se arriverà anche in Europa e quindi anche in Italia.

Samsung Glaxy M40 è ufficiale: ecco le principali caratteristiche dello smartphone

Display e design

Per 288 dollari il Galaxy M40 offre un display Infinity O, ovvero con forellino nel display, da 6.3 pollici di diagonale e risoluzione FHD+ 2340 x 1080 pixel.

Non si tratta di un pannello OLED ma utilizza la tecnologia LCD IPS per contenere i costi di produzione e quindi anche il prezzo di vendita.

Grazie al formato del pannello in 19.5:9 le cornici sono piuttosto minimali e le dimensioni pari a 155.3 x 73.9 x 7.9 mm per 168 grammi di peso.

Chipset e memoria

Continuando con la descrizione, all’interno troviamo il chipset Snapdragon 675 abbinato a 6GB di ram e 128GB di memoria interna, che può essere ampliata con microSD fino a 512GB.

Multimedialità

La fotocamera anteriore inserita nel forellino frontale utilizza un sensore da 16 megapixel, e dato che non c’è un altoparlante normale per l’ascolto delle chiamate telefoniche si utilizza la tecnologia Screen Sound, ovvero il pannello fa da tramite per l’audio.

Sulla scocca posteriore è presente una tripla fotocamera.

Il sensore principale è da 32 megapixel, poi c’è un sensore da 8MP grandangolare e infine un sensore da 5 megapixel per funzioni effetto profondità.

Grazie al chipset in dotazione il telefono può registrare pure video in ULTA HD 4K e in slow motion a 240 fps.

Presente pure un flash LED che aiuta per gli scatti con poca o assenza di luminosità.

Connettività, batteria e sistema operativo

Sempre sulla scocca posteriore trovate pure il classico sensore per le impronte digitali.

A livello di batteria il Samsung Galaxy M40 viene alimentato da un’unità da 3500 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo ad una velocità massima di 15W tramite Usb Type C.

Come connettività oltre al supporto alla LTE 4G Dual sim, troviamo il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, il Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, la radio FM, chipset NFC ma manca il classico Jack da 3.5mm per l’audio.

Samsung ha installato nativamente come sistema operativo Android Pie 9.0 con la classica interfaccia One UI.

Fonte: Notizia ufficiale Samsung India