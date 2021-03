Samsung Galaxy M42 e M62 5G: il primi della serie M con connettività 5G?

I Samsung Galaxy M42 e M62 potrebbero essere i primi smartphone 5G della serie Galaxy M: ecco i primi dettagli del loro arrivo sul mercato.

Ci sono nuove e interessanti informazioni al riguardo a nuovi smartphone della serie Galaxy M che nelle prossime settimane potrebbero debuttare sul mercato e avere il supporto alla connettività 5G.

Samsung Galaxy M42 e M62 5G: i primi dettagli al riguardo

Di fatto il primo smartphone Galaxy M 5G che sarà disponibile alla vendita dovrebbe essere il Galaxy M42 5G, dato che quest’ultimo è stato certificato proprio oggi dall’agenzia di certificazione Wifi Alliance.

Il dispositivo in questione ha seriale SM-M426B/DS, seriale B/DS che ci informa che lo smartphone di Samsung è compatibile con la connettività 5G.

Secondo altre informazioni il prossimo M42 5G potrebbe essere un Galaxy A42 5G re-brandizzato per specifici paesi, e con alcuni cambiamenti dal punto di vista hardware: ad esempio fotocamere e processore.

Oltre al Galaxy M42 5G, sulla carta dovrebbe arrivare anche il Galaxy M62 5G.

Il Galaxy M62 5G potrebbe anch’esso essere un re-brand del prossimo Samsung Galaxy A52 5G, dispositivo che sulla carta sarà annunciato dall’azienda coreana il 17 marzo 2021.

Questo M62 5G, seriale SM-M626B/Ds dovrebbe quindi rispecchiare in parte l’hardware dell’ Galaxy A52 5G ma con alcuni cambiamenti per abbassare il prezzo di vendita.

Ad oggi non sappiamo se queste indiscrezioni saranno esatte, dato che per il momento Samsung non ha rilasciato ancora nessuna informazione ufficiale.

Per questo non possiamo far altro che aspettare nuovi dettagli, e di ricordarvi di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via 1 e Via 2