Samsung Galaxy M51 ufficiale con batteria da 7000 mAh: prezzo e altre caratteristiche

Ufficializzato in Europa (Germania) il nuovo Samsung Galaxy M51 che si presenta con una grande batteria da 7000 mAh: prezzo e altre caratteristiche tecniche.

Dopo qualche settimana di rumors alla fine Samsung ha presentato il nuovo Galaxy M51 che si caratterizza sopratutto per la presenza di una grande batteria da 7000 mAh.

Samsung Galaxy M51 è ufficiale: prezzo e caratteristiche principali

L’annuncio è avvenuto senza troppi fronzoli sul sito Samsung Germania, affermando che la disponibilità all’acquisto avverrà a partire dal 11 settembre 2020 ad un prezzo di 360 euro.

Sono disponibili due colori: bianco e grigio scuro.

Sfortunatamente non abbiamo ancora il prezzo in Italia, ma non dovrebbe cambiare molto.

Tornando sulle specifiche tecniche, la batteria da 7000 mAh supporta anche la ricarica rapida via cavo che raggiunge una potenza massima di 25W.

All’interno del Samsung Galaxy M51 troviamo il chipset Snapdragon 730 abbinato a 6GB di ram e 128GB di memoria interna, quest’ultima espandibile grazie allo slot per microSD fino a 512GB.

Lo smartphone utilizza poi un display Super Amoled da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ (2340 x 1080 pixel) in formato 19.5:9.

Il pannello è protetto con Gorilla Glass 3.

In alto al centro del display troviamo il forellino che contiene la camera anteriore per selfie da 32MP f/2.0, 26mm, 1/2.8″, 0.8µm.

La scocca posteriore, che dovrebbe essere in plastica, contiene il modulo fotografico con 4 sensori:

Camera principale da 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.72″, 0.8µm, PDAF;

Ultra-angolare da 12 MP, f/2.2, 123˚;

Marco da 5MP f/2.4;

Sensore di profondità da 5MP f/2.4.

Il Galaxy M51 è capace di registrare video in formato 4K a 30fps.

Lato connettività segnaliamo il modem 4G dual sim, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, Bluetooth 5.0, radio fm, chipset NFC, lo scanner per le impronte digitali sulla scocca laterale, la porta usb Type C, il jack da 3.5mm per le cuffie.

A livello di sistema operativo il telefono debutterà con Android 10 e interfaccia personalizzata Samsung One UI 2.0.

Fonte: Notizia ufficiale Samsung Germania