Samsung Galaxy M52 5G ufficiale in Europa: le caratteristiche principali

Ufficializzato in Europa senza troppo clamore il nuovo Samsung Galaxy M52 5G: ecco le sue principali caratteristiche hardware e il presunto prezzo di vendita.

Samsung Polonia oggi ha aggiornato il proprio sito web inserendo la pagina dedicata al nuovo Galaxy M52 5G, un’annuncio in sordina e in anticipo rispetto all’evento del 28 settembre 2021 che si doveva tenere in India.

Di fatto con la notizia ufficiale di oggi abbiamo la certezza che lo smartphone sarà commercializzato anche da noi e non solo nel paese asiatico.

Samsung Galaxy M52 5G è ufficiale: i dettagli da conoscere

Samsung Polonia ha inserito sul sito tutti i dettagli principali del nuovo dispositivo mobile 5G, ma sfortunatamente non il prezzo di vendita.

Il Samsung Galaxy M52 5G si presenta con un display Super Amoled da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

In alto al centro del display troviamo il forellino dedicato alla fotocamera anteriore per selfie, che utilizza un sensore da 32MP.

Posteriormente troviamo il modulo fotografico principale composto da tre sensori:

Principale da 64MP (F/1.8);

Ultra Grandangolare da 12MP (F/2.2);

Macro da 5MP (F/2.4).

Al suo interno troviamo il processore 5G Snapdragon 778G che viene abbinato a 6GB di ram e 128GB di memoria interna.

A livello di connettività oltre ai classici Wifi, Bluetooht, GPS etc, troviamo pure lo scanner per le impronte digitali che viene posizionato sulla scocca laterale dello smartphone.

Questo Galaxy M52 5G, come da tradizione dei dispositivi Galaxy M, incorpora una potente batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 25W.

Come sistema operativo c’è Android 11 che viene personalizzato con l’interfaccia ONE UI 3.1.

Lo smartphone viene commercializzato in tre colorazioni: Blue, Black e White.

Si pensa che il telefono possa avere un prezzo di listino che si dovrebbe aggirare intorno ai 399 euro in Europa.

Fonte: Samsung Polonia