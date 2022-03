Samsung Galaxy M53 5G debutterà il 27 marzo? Le prime specifiche

Svelata la presunta data del debutto del prossimo Samsung Galaxy M53 5G: ecco le principali specifiche hardware secondo rumors

In data 27 marzo 2022, quindi tra meno di 4 giorni, ci sarà la presentazione di un nuovo smartphone della serie Galaxy M di Samsung.

Il dispositivo in questione dovrebbe essere il Galaxy M53 5G, anche se non c’è ancora l’ufficialità da parte di Samsung.

Samsung Galaxy M53 ufficiale il 27 marzo? I rumors

Lo smartphone in questione sarà presentato probabilmente da Samsung in Vietnam e quindi sarà disponibile alla vendita anche in zone limitrofe dell’Asia Centrale nei giorni successivi.

Per questo non possiamo dirvi se effettivamente questo Galaxy M53 arriverà ufficialmente anche da noi.

Grazie ai banner pubblicitari ufficiali di Samsung Vietnam sulla presentazione, sappiamo la data: 27 marzo 2022.

Secondo i rumors, questo Samsung Galaxy M53 debutterà con il chipset Dimensity 900 di Mediatek, quindi è compatibile con la connettività 5G.

Al chipset dovrebbero essere affiancati 8GB di ram e 128/256GB di memoria interna (non viene specificata l’espandibilità).

Monterà un display Super Amoled da 6.7 pollici di diagonale, con risoluzione nativa FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Nella parte superiore del display ci sarà la tacca a goccia che contiene al suo interno una fotocamera anteriore da 32MP.

Posteriormente il modulo fotografico conterrebbe quattro fotocamere:

Sensore principale da 108MP

Ultra Grandangolare da 8MP

Macro 2MP

Profondità 2MP

Lo smartphone verrebbe alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 25W.

Sembra che anche in questo caso il caricabatteria non sarà presente nella scatola di vendita.

Fortunatamente lo smartphone uscirà sul mercato direttamente con Android 12 e interfaccia personalizzata ONE UI 4.1.

Dovrebbe avere almeno 3 anni di aggiornamenti software e quattro anni di aggiornamenti a livello di sicurezza.

Non ci resta che aspettare un eventuale comunicato ufficiale da parte di Samsung per l’eventuale commercializzazione del M53 anche in Europa.

Fonte: Via