Samsung Galaxy M53 5G ufficiale: caratteristiche principali

Ufficializzato il nuovo Samsung Galaxy M53 5G uno smartphone dedicato alla fascia media del mercato: le principali caratteristiche hardware.

Senza grossi proclami oggi Samsung ha annunciato tramite un comunicato ufficiale il nuovo Galaxy M53 5G, probabilmente una versione più economica del Galaxy A53 5G con alcune differenze.

Al momento non sappiamo il prezzo di vendita dello smartphone, dato che l’azienda coreana non ha ancora svelato la disponibilità.

Quindi per sapere se il dispositivo verrà venduto anche in Europa, e quindi in Italia bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo.

Samsung Galaxy M53 5G le principali caratteristiche hardware

Display e design

Il dispositivo monta un pannello Super Amoled Plus da 6.7 pollici di diagonale, con risoluzione nativa FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Lo smartphone ha dimensioni pari a 77.0 x 164.7 x 7.4mm per 176 grammi di peso.

Possiamo notare il forellino in alto al centro dedicata alla fotocamera anteriore, e il modulo fotografico posteriore quadrato con quattro sensori fotografici.

Il telefono sarà disponibile nei colori Blue, Green and Brown.

Non vengono specificati i materiali, ma la scocca è sicuramente in plastica lavorata.

Processore e memoria

Lo smartphone sfrutta la tecnologia 5G grazie ad un chipset Octa-core (2×2.4GHz + 6x2GHz) di cui Samsung non fa specifica menzione: si pensa che possa essere un Dimensity 900 5G.

Al chipset vengono affiancati 6GB di ram e 128GB di memoria interna, quest’ultima espandibile grazie allo slot per MicroSD fino ad 1TB.

Multimedialità

Dal punto di vista della multimedialità come già accennato abbiamo un comparto fotografico posteriore composto da quattro sensori:

Principale da 108 MP F1.8 con autofocus

Ultra grandangolare da 8MP F2.2 con fuoco fisso

Profondità 2 MP F2.4 con fuoco fisso

Macro 2 MP F2.4 Fuoco fisso

La fotocamera dedicata agli scatti selfie utilizza un sensore da 32 MP F2.2

Connettività

Samsung non specifica troppi dettagli, ma afferma la presenza sicura del:

5G, LTE 4G

Wifi AC dual Band

Bluetooth 5.2

Accelerometro, sensore di impronte digitali, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore di luce, sensore di prossimità

Presenti poi lo scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale, il chipset NFC (a seconda del paese), porta USB Type C, i vari GPS eccetera.

Batteria e ricarica

Il Galaxy M53 5G viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 25W.

Samsung specifica che il caricabatteria non sarà presente in confezione

Sistema operativo

Fortunatamente lo smartphone debutterà sul mercato direttamente con Android 12 e interfaccia personalizzata ONE UI 4.1, quindi l’ultima attualmente disponibile.

Molto probabilmente il telefono godrà di almeno 3 anni di aggiornamenti software principali e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy M53 5G

Al momento l’azienda coreana non ha ancora svelato il prezzo e la disponibilità di questo nuovo M53 5G, ma comunque possiamo aspettarci un prezzo di listino intorno ai 400 euro.

Fonte: Notizia Ufficiale