Samsung Galaxy M55 arriva in Europa: e in Italia?

Primi feedback indicano che Samsung ha iniziato a commercializzare in Europa del Samsung Galaxy M55: ma arriverà pure in Italia?

Per chi non lo sapesse il Galaxy M55 è uno smartphone di fascia media che Samsung ha annunciato circa tre settimane fa in India, ma oggi abbiamo le prime conferme che è disponibile alla vendita anche in Europa.

Samsung Galaxy M55 arriva in Europa: probabilità di vederlo anche in Italia?

Per adesso sappiamo che questo M55 è disponibile alla vendita in Portogallo direttamente sul sito ufficiale Samsung Portogallo in due varianti di memoria:

versione 8-128GB al prezzo di 499 euro

versione 12-256GB al prezzo di 549 euro

Sulla carta lo smartphone è una versione alternativa con caratteristiche diverse rispetto all’attuale Galaxy A55 (adesso in offerta) che di fatto ha lo stesso prezzo di listino in Italia.

Mantiene infatti un design molto simile e ha lo stesso display Super AMOLED da 6.7″ con risoluzione 1080 x 2400 pixel, 393 PPI e 1.000nits di luminosità.

Cambia il chipset, dato che su M55 troviamo il chipset Snapdragon 7 Gen 1 un po’ più lento del Exynos 1480 montato sul A55, ma la versione con 256GB di memoria interna utilizza 12GB di ram, mentre sul A55 sono solo 8GB.

Il comparto fotografico è simile all’A55: utilizza infatti la stessa fotocamera principale da 50 MP, f/1.8, (ampio), 1/1.56″, 1.0μm, PDAF, OIS.

Cambia però la ultra grandangolare che da 12MP (A55) passa a 8MP (M55), e il sensore macro da 5MP a 2MP.

Sulla carta invece migliora la fotocamera anteriore che sul Galaxy M55 è da 50MP, contro i 32MP dell’A55.

Entrambi gli smartphone vengono alimentati da una batteria interna da 5000 mAh, ma l’M55 velocizza la ricarica rapida che raggiunge i 45W contro i 25W del A55.

Non sappiamo con certezza se Samsung lancerà anche in Italia il Galaxy M55, ma considerato che lo smartphone non è un clone del A55 è probabile che possa arrivare pure da noi.

Ovviamente bisognerà aspettare l’ufficialità da parte dell’azienda coreana.

