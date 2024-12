Samsung Galaxy M55 l’alternativa al Galaxy A55 è a metà prezzo

Il Samsung Galaxy M55 una versione alternativa del Galaxy A55 adesso è acquistabile a metà prezzo: ecco le differenze che dovete conoscere.

Il Galaxy M55 è adesso acquistabile praticamente a metà prezzo rispetto a quello di listino (era 499 euro), e si presenta come una versione alternativa con alcune caratteristiche diverse rispetto all’attuale Galaxy A55.

Samsung Galaxy M55 le differenze rispetto al Galaxy A55: ecco quello che dovete conoscere

Il modello M55 mantiene un design dal punto di vista estetico molto simile ma utilizza però materiali meno premium: non ha la scocca in metallo e la certificazione IP67.

Comunque il telefono risulta essere più sottile 7.8 mm (vs 8.2 mm) e più leggero 180 grammi (VS 213 grammi) del modello A55.

Il modello M55 presenta inoltre un display leggermente più grande, un Super AMOLED da 6.7″ con risoluzione 1080 x 2400 pixel, 393 PPI e 1.000nits di luminosità.

Cambia il chipset, dato che sul Galaxy M55 troviamo il chipset Snapdragon 7 Gen 1 che risulta essere un po’ più lento del Exynos 1480 montato sul A55.

Entrambi i chipset offrono ottimizzazioni prestazioni-consumo energetico di buon livello dato il processo produttivo a 4nm.

La memoria interna base è la stessa, e troviamo ancora lo slot per le microSD.

Il comparto fotografico è simile all’A55: utilizza infatti la stessa fotocamera principale da 50 MP, f/1.8, (ampio), 1/1.56″, 1.0μm, PDAF, OIS.

Cambia però la ultra grandangolare che da 12MP (A55) passa a 8MP (M55), e il sensore macro passa da 5MP a 2MP.

Sulla carta invece migliora la fotocamera anteriore che sul Galaxy M55 è da 50MP, contro i 32MP dell’A55.

Entrambi gli smartphone vengono alimentati da una batteria interna da 5000 mAh, ma l’M55 velocizza la ricarica rapida che raggiunge i 45W contro i 25W del A55.

Il modello M55 però ha un altra mancanza: non supporta le eSIM che invece è presente nel modello A55.

Tutte le altre caratteristiche, Wi-Fi, Bluetooth, supporto aggiornamenti Android (verrà aggiornato fino ad Android 18) sono praticamente identici al modello A55.

Galaxy M55 5G 8-128GB l’offerta a metà prezzo: ecco i dettagli da conoscere

Adesso potete acquistare il Samsung Galaxy M55 5G versione 8-128GB al prezzo di 251,74 euro IVA e spedizione inclusa (contro i 499 euro listino richiesti al lancio) utilizzando il codice Coupon SMARTDEC24 nei seguenti colori:

Colore Denim Black tramite il LINK https://ebay.us/Y9BPTW

tramite il LINK https://ebay.us/Y9BPTW Colore Verde Chiaro tramite il LINK https://ebay.us/GK0t8t

tramite il LINK https://ebay.us/GK0t8t In qualità di Affiliato Ebay io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati, prezzi e disponibilità potrebbero variare nel tempo

Dettagli sui dispositivi, garanzia, spedizione e coupon

Tutti gli smartphone in questione sono NO BRAND, quindi non ci sono applicazioni installate nel software da parte degli operatori telefonici.

I dispositivi sono EU, ovvero ha rom ufficiale con aggiornamenti OTA, ci sono i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso).

E’ spedito da magazzino ITALIA con consegna stimata in 5-7 giorni lavorativi con corriere.

La garanzia è quella di 2 anni da parte di Samsung Europa e di due anni da parte del rivenditore italiano.

Oltre a questo l’acquirente ha tempo 30 giorni per effettuare un eventuale rimborso/reso, e il venditore paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

Dettagli sul coupon:

Codice coupon: SMARTDEC24

Valore coupon: 5% di sconto fino max 45 euro

Numero utilizzi: 2 per ogni utente

Fine: 22 dicembre 2024 ore 23:59

