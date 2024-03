Samsung Galaxy M55 ufficiale: le caratteristiche da conoscere

Ufficializzato il nuovo Samsung Galaxy M55 in Brasile (potrebbe arrivare anche in Europa): le caratteristiche da conoscere.

Samsung di recente ha ufficializzato il nuovo Galaxy M55 in Brasile, ma ci sono buone probabilità che l’azienda coreana lo commercializzerà anche in Europa e quindi pure in Italia.

In passato vi avevamo segnalato che M55 non è un re brand del Galaxy A55: le caratteristiche ufficiali lo confermano.

Samsung Galaxy M55: le principali caratteristiche

Lo smartphone debutta con un display Super Amoled da 6.7 pollici di diagonale, risoluzione nativa FHD+, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una luminosità massima di 1000 nits.

Sotto il display troviamo pure lo scanner per le impronte digitali, per lo sblocco dello smartphone con dati biometrici.

In alto al centro del display c’è pure il classico forellino che contiene il sensore della fotocamera anteriore dedicata ai selfie: si tratta di un sensore da 50MP con apertura lenti f/2.4.

Posteriormente si può notare il design piuttosto pulito senza isola fotografica: ci sono infatti tre fotocamera posteriori con un semplice anello e a fianco il flash LED.

Il comparto fotografico posteriore prevede un sensore principale da 50MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) e apertura lenti f/1.8, un sensore Ultra Grandangolare da 8MP f/2.2 e un sensore Macro da 2MP f/2.4.

Il telefono è in grado di registrare video in formato 4K a 30 fps.

L’audio è buono considerato che ci sono gli altoparlanti stereo, ma sfortunatamente è assente il classico jack da 3.5mm.

All’interno del Galaxy M55 Samsung ha deciso di utilizzare il chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite lo slot per schede microSD.

La connettività del M55 prevede il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band, Bluetooth 5.2, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, chipset NFC, connessione Dual SIM 5G (niente eSIM) e porta USB Type C 2.0.

Lo smartphone viene alimentato da una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 45W.

Secondo il produttore servono circa 30 minuti per ricaricare lo smartphone fino al 70%.

Samsung lo fa debuttare con Android 14 e garantirà 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo (quindi fino ad Android 18) e 5 anni di supporto per sicurezza e bug fix.

Per quello che sappiamo il prezzo di vendita ufficiale del Galaxy M55 in Brasile sembra essere intorno ai 550 euro (al cambio) per la versione 8-256GB, mentre in India secondo recenti rumors la stessa versione potrebbe costare molto meno, intorno ai 350 euro al cambio attuale

Considerato che non c’è ancora il prezzo ufficiale in Europa, non possiamo darvi questa volta un indicazione abbastanza precisa sul presunto prezzo di questo M55 nel nostro paese.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon