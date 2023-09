Samsung Galaxy Note 10 fine supporto aggiornamento Android

Samsung ha terminato ufficialmente il supporto software android per gli l’ex smartphone top di gamma della serie Galaxy Note 10: adesso cosa cambia?

Segnaliamo a tutti i possessori italiani (e non) di un Galaxy Note 10, Note 10 Plus e Note 10 5G che è tempo di iniziare a pensare di sostituire il vostro smartphone.

Infatti Samsung oggi ha terminato il supporto software per tutti questi dispositivi.

Serie Galaxy Note 10: Samsung ha terminato il supporto software android (cosa accade adesso?)

Di fatto i Galaxy Note 10, Note 10 Plus e Note 10 5G riceveranno a breve la patch Android di settembre 2023, che sarà l’ultima disponibile per questi smartphone.

Dopo settembre 2023 tutti e tre i dispositivi non riceveranno più aggiornamenti del sistema operativo comprensivi patch di sicurezza, risoluzione bugs e nuove funzionalità.

Va comunque sottolineato che questi smartphone terminato il supporto software non smetteranno certo di funzionare: potrete continuare ad utilizzarli tranquillamente, ma attenzione in certi casi.

Se utilizzate questi dispositivi per attività che coinvolgono dati sensibili della vostra persona, come per esempio per lavoro, home banking, acquisti online etc, sarebbe intelligente iniziare a pensare di cambiare smartphone entro i prossimi 12 mesi.

Infatti non ricevendo più le patch di sicurezza android, con il passare del tempo i dispositivi potrebbero risultare poco sicuri per attività sensibili che coinvolgono i vostri dati personali.

Se invece li utilizzate per attività normali, come la navigazione web, Gaming, YouTube, scatti foto e registrazione video etc senza coinvolgere i vostri dati sensibili non ci sarà questa necessità: il telefono potrà essere utilizzato finché sarà adeguato alle vostre esigenze.

Vi ricordo infine che la serie Galaxy Note 10 è uscita sul mercato ad agosto 2019 con il sistema operativo Android 9.

Come da politica Samsung di quel periodo, questi tre smartphone hanno ricevuto 3 aggiornamenti del sistema operativo (quindi fino ad Android 12) e quattro anni di supporto software complessivo, che è infatti terminato questo settembre 2023.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon