Samsung Galaxy Note 10 Lite e Galaxy S10 Lite si aggiornano con le patch di giugno 2021

Samsung ha iniziato a rilasciare in Europa un nuovo aggiornamento firmware per i suoi Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite: arrivano le patch di giugno 2021.

Anche i Galaxy Note 10 Lite e i Galaxy S10 Lite stanno iniziando a ricevere l’ultima patch di sicurezza rilasciata da Google e integrata da Samsung con i propri correttivi.

Stiamo ovviamente parlando delle patch di giugno 2021.

Samsung Galaxy Note 10 Lite e Galaxy S10 Lite si aggiornano con le recenti patch di giugno 2021: i dettagli

Più nello specifico il modello Note 10 Lite sta ricevendo il nuovo firmware seriale N770FXXS7EUE5, mentre il modello S10 Lite sta ricevendo il firmware seriale G770FXXU4EUF1.

I firmware in questione, che sono basati su Android 11, si stanno diffondendo proprio ora in Spagna tramite la classica modalità OTA (over the air).

Non sappiamo quando effettivamente tali aggiornamenti saranno disponibili al download per gli utenti Italiani: potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che arrivi la notifica automatica.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica, vi suggeriamo di controllare manualmente la sua presenza nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica prima di aggiornare vi consigliamo di effettuare un backup dei dati più importanti e iniziare la procedura solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Dal punto di vista delle novità il nuovo firmware installe le più recenti patch sicurezza rilasciate da Google nel mese di giugno 2021.

Queste patch sono state integrate pure da alcuni fix rilasciati dalla stessa Samsung per risolvere problemi riscontrati nel software o nell’hardware dei dispositivi.

In breve quest’aggiornamento corregge 47 vulnerabilità individuate nel sistema operativo Android e 19 problemi di sicurezza che interessano il software Samsung.

Per maggiori dettagli, potete leggere l’articolo dedicato alle patch Android di giugno 2021.

Oltre a questo sappiamo con certezza che il modello Galaxy S10 Lite con il nuovo firmware migliora l’esperienza d’uso del sistema Quick Share di Samsung.

Fonte: Via 1 e Via 2.